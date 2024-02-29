SP'den kanun teklifi: Sokak köpekleri kısırlaştırıldıktan sonra tekrar sokağa bırakılamayacak

Saadet Partisi, sokak hayvanlarına ilişkin TBMM'ye kanun teklifi verdi. Teklifte, "Sokak köpekleri kısırlaştırıldıktan sonra tekrar sokağa bırakılamayacak" maddesine yer verildi. Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, "hayvan refahını gözeten bir bakış açısıyla" sözleri ile partisinin sahipsiz hayvan sorununa yaklaşımını savundu.

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, partisinin sahipsiz hayvanlara ilişkin Meclis'e sunduğu kanun teklifinin "hayvan refahını gözeten bir bakış açısıyla" verildiğini savundu.

Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Sahipsiz hayvanlar sorununun görmezden gelindiğini ve çözüm arayışlarına kulak tıkandığını ifade eden Doğan, sorunun çözüm yerinin TBMM olduğunu vurguladı.

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Doğan partisinin kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

"HAYVAN REFAHINI GÖZETEN BİR BAKIŞ AÇISI"

Saadet Partisi olarak insan hayatını merkeze alan ve "hayvan refahını gözeten bir bakış açısıyla" sahipsiz hayvan sorununu çözmekte kararlı olduklarını savunan Doğan, konuyla ilgili hazırladıkları raporu kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Saadet Partisi'nin verdiği kanun teklifinde yer alan maddeler şöyle:

*Mevcut kanundaki sokak hayvanlarının kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları alana bırakılması uygulaması değiştirilecek. Sokak köpekleri kısırlaştırıldıktan sonra tekrar sokağa bırakılamayacak.

*Barınak ve bakımevlerinin yanı sıra yaşam alanları kurulacak. Barınak ve bakımevlerinin şartları iyileştirilecek. Tüm mekanlar 7/24 canlı izlenebilecek.

*Bağış toplayan hayvansever kuruluşlar barınak ve bakımevi kurmakla yükümlü olacak.

*Barınak, bakımevi ve yaşam alanlarında çalışan personellere eğitim zorunluluğu getirilecek. Gönüllülerin barınak ve bakımevlerini ziyaret etmesi ve aktif görev almaları kolaylaştırılacak.

*Evcil hayvan satışı kontrol altında olacak. Hayvan sahiplendirme esas alınacak. Kedi ve köpeklerin izinsiz satışı engellenecek. Bu hayvanlar üzerinden maddi gelir elde etmek isteyenlere caydırıcı cezalar uygulanacak.

*Tüm evcil hayvanlar mikroçip ile kayıt altına alınacak. Hayvanların sokağa bırakılması, kaybolması, hastalık bulaştırması gibi olumsuzlukların önüne geçilecek.

*Tehlikeli yasak ırklara izin verilmeyecek. Bu hayvanlar için verilen cezalar artırılacak. Tehlikeli yasak ırkların saldırılarından sahipleri sorumlu olacak.

*Cezalar daha caydırıcı olacak. Hayvanlara şiddet ve işkence uygulayanlara, eziyet edenlere ve kötü muamelede bulunanlara, hayvanları sokağa terk edenlere daha caydırıcı cezalar uygulanacak."