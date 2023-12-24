SP'li Demir: "Diyanet'in personel sayısı 11 kentin nüfusundan fazla"

Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Meclis’te bütçe görüşmelerinde Diyanet’in 211 bin 164 personeli olduğuna dikkati çekerek “Diyanetin personel sayısı Türkiye'nin tam 11 ilinin nüfusundan daha fazla” dedi.

Saadet Partisi'nin İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Diyanet'in personel sayısının Türkiye'nin 11 ilinden fazla olduğunu söyledi.

Meclis bütçe görüşmelerinde konuşan Demir, “Atama bekleyen binlerce öğretmen varken, atama bekleyen binlerce mühendis varken, kadro bekleyen binlerce belediye şirket işçisi varken bu kurumun yaptığı düpedüz kul hakkına girmektir, vicdansızlıktır, haksızlıktır” ifadelerini kullandı.

ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLERE DİKKAT ÇEKTİ

Sözcü gazetesinin aktardığına göre, Demir, bütçe görüşmelerinde şu ifadeleri kullandı:

“2023 yılında 36 milyar 468 milyon 836 bin lira olan Diyanetin bütçesi 2024 yılında yüzde 151 artırılarak 91 milyar 824 milyon 805 bin liraya yükseltilmiş, Cumhurbaşkanlığı bütçesi de yüzde 85 yükseltilmiş. Diyanete verilen bu bütçe İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere 6 bakanlığın bütçesinden daha fazla; biz insaf dedikçe siz israfa devam ediyorsunuz. Emekli maaşında artış yaparken neden yüzde 151 vermiyorsunuz? Asgari ücrete artış yaparken neden yüzde 151 yapmıyorsunuz? Memur ve memur emeklisinin maaşında artış yaparken neden yüzde 151 artış yapmıyorsunuz? Bu enflasyon sadece Diyanetin cebini mi yapıyor?

Bütçesiyle dikkat çeken Diyanet personeli sayısı da şaşırtmıyor. Diyanetin personel sayısı geçtiğimiz haziran sonu verilerine göre 211 bin 164 kişi. Diyanetin personel sayısı Türkiye'nin tam 11 ilinin nüfusundan daha fazla; Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kilis ve Tunceli’nin nüfusundan daha fazla. Atama bekleyen binlerce öğretmen varken, atama bekleyen binlerce mühendis varken, kadro bekleyen binlerce belediye şirket işçisi varken bu kurumun yaptığı düpedüz kul hakkına girmektir, vicdansızlıktır, haksızlıktır.”