SpaceX’te çalışan Türk mühendis, trafik kazasında hayatını kaybetti

Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX’te kıdemli fırlatma mühendisi olarak çalışan Yiğit Tokbey, 17 Ocak yerel saatle 21.23 sıralarında California eyaletinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Eski manken Hülya Yiğitalp’in oğlu olan Yiğit Tokbey, SpaceX’in Lompoc’taki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nde çalışıyordu.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’te fırlatma mühendisi olan 31 yaşındaki Yiğit Tokbey, ABD’de ggeçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

ABD’li Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’te kıdemli fırlatma mühendisi olarak çalışan Yiğit Tokbey, 17 Ocak yerel saatle 21.23 sıralarında California eyaletinde motosikletiyle kaza geçirdi.

Santa Barbara County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Tokbey’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

California Otoyol Devriyesi (CHP) yetkilisi Maria Barriga 20 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, Tokbey’in bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktığını ve motosikletinin kontrolünü kaybettiğini belirtti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza sırasında havanın sisli ve görüş mesafesinin sınırlı olduğunu aktaran Barriga, görgü tanıklarının ifadesine göre Tokbey’e başka araçların çarpmış olabileceğini ifade etti.

Kazaya karışan diğer araçların tespit edilmesi için halktan yardım istenirken, kazanın nedenine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Eski manken Hülya Yiğitalp’in oğlu olan Yiğit Tokbey, SpaceX’in Lompoc’taki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nde çalışıyordu.