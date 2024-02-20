Sparta Prag-Galatasaray maçına İngiliz hakem

Galatasaray'ın Sparta Prag'a konuk olacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

Galatasaray'ın Sparta Prag'a konuk olacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu 2'nci maçında 22 Şubat Perşembe günü Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olacak.

TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise John Brooks olacak.

TAYLOR'IN TÜRKİYE KARNESİ

Taylor, bugüne kadar A Milli Takım'ın 2, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in ise 1'er maçını yönetti.

A Milli Futbol Takımı, 45 yaşındaki hakemin yönetiminde 2018-2019 sezonunda Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda’yı konuk ettiği maçta sahadan golsüz beraberlikle ayrılırken, 2022-2023 sezonunda ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda deplasmanda Hırvatistan’ı tek golle geçmeyi başardı.

Beşiktaş’ın, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde yenilgisiz şekilde grup aşamasını tamamladığı dönemde, konuk olduğu Porto’yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yöneten İngiliz hakem, son olarak da Galatasaray’ın, bu sezon Şampiyonlar Ligi grupları öncesi play-off turunda deplasmanda Molde’yi 3-2’lik skorla yendiği maçta düdük çaldı.

Türk takımları, Taylor’ın yönettiği müsabakalarda tek mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Başakşehir’in deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 kaybettiği mücadelede aldı.