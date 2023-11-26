Spikerden 'Mason Greenwood' protestosu: Kadına şiddet uygulayan birinin golüne sevinemezdim
Spiker Emirhan Erdoğan, eski sevgilisine fiziksel şiddet uyguladığı ve cinsel saldırıya maruz bıraktığı gerekçesiyle tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan Getafe'nin oyuncusu Mason Greenwood'un golüne sevinmedi. Eleştirilere yanıt veren Emirhan Erdoğan, "Kadına şiddet uygulayan birinin golüne sevinemezdim, üzgünüm" dedi.
La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Getafe, sahasında Almeria'yı konuk etti.
Mücadele Getafe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Getafe'nin ilk golünü ise karşılaşmanın 33. dakikasında Mason Greenwood kaydetti.
S Sport'ta yayınlanan mücadelenin spikeri Emirhan Erdoğan, Greenwood'un golünü anlatımıyla sosyal medyada eleştirildi.
Eleştirilere yanıt veren Emirhan Erdoğan, "Kadına şiddet uygulayan birinin golüne sevinemezdim, üzgünüm. istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz, sevgiler" dedi.
kadına şiddet uygulayan birinin golüne sevinemezdim, üzgünüm. istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz, sevgiler. https://t.co/OCXxZe3B53— emirhan erdoğan (@eemirhanerdogan) November 25, 2023
ŞİDDET VE CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI
Eski sevgilisine fiziksel şiddet uyguladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Mason Greenwood, 2022 yılında tutuklanmıştı.
Greenwood, kefalet ödeyerek serbest kalmıştı.