SPK'den 2 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yarında başlamak üzere 2 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yarında başlamak üzere 2 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bültenine göre, kullanıcısının Fırat Deryal olduğu belirlenen sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımlardan ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı Fırat Deryal ve Sevda Deryal isimli kişiler hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla net defter değeri 17 milyon 309 bin 59,58 TL olan malvarlığının, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak İz-san Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devredilmesi şekliyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin kurul tarafından onaylanması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.