SPK'den 5 kişi hakkında geçici işlem yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, 31 Temmuz'dan tarihli işlemlerden başlamak üzere 5 kişi hakkında, borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

SPK'nin internet sütesinde yer alan açıklamada, Murat Özdemir, Ümmet Baki Özdemir, Yusuf Abdioğlu, Emine Özdemir ve Tuba Almaç'a 31 Temmuz 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (YGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanunu(SPKn)’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1

inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine

dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 31.07.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."