SPK'den 9 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

SPK, Ceo Event Medya pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 9 kişi hakkında 6 Kasım'dan itibaren başlamak üzere 6 ay geçici süreyle işlem yasağı cezası uygulanmasına kara verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 9 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bülteninde, Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Bültende yer alan bilgiye göre, CEOEM pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 9 kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı cezası verildi.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Baran Cidal, Çağlar Kacar, Fikret Aydoğan, İsmail Turgut, Mustafa Can Ersöz, Nevim Ersöz, Nihan Yıldız, Selay Kıvılcım ve Timuçin Ersöz'e 6 Kasım'dan itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.