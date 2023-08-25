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SPK'den kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 39 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 39 internet sitesinin yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

Ekonomi
  • 25.08.2023 09:04
  • Giriş: 25.08.2023 09:04
  • Güncelleme: 25.08.2023 09:07
Kaynak: AA
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SPK'den kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 39 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 39 internet sitesine erişimin engellenmesini istedi.

SPK'nin internet sitesinde yayımlana bültende yer alan bilgiye göre, 24 Ağustos tarihli bülteninde bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi. 

Bültende, şu ifadeler yer aldı: “Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

Söz konusu siteler şu şekilde sıralandı:

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