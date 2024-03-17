SPK'den 'tahvil ihraçları durduruldu' iddialarına yanıt

SPK, 'şirketlerin tahvil ihraçları durduruldu' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Son iki haftada 7 şirketin toplamda 200 milyon euro, 515 milyon ABD doları ve 5,7 milyar TL tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesi onaylanmıştır" denildi.

Güncel 17.03.2024 00:02 Giriş: 17.03.2024 00:02

Güncelleme: 17.03.2024 00:09 Kaynak: AA

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