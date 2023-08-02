SPK denetçisi: Konya Şeker'in borcu sürdürülebilir değil

Son yayınlanan SPK raporunda, Konya Şeker’in borcunun 40 milyar 75 milyon 533 bin lirayı çıktığı belirlendi. SPK raporunda yer alan denetçi görüşünde, şirketin sürekliliğinde ciddi belirsizlik olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip Çumra Şeker Fabrikası ve Türkiye'nin önemli gıda markası Torku'yu da bünyesinde barındıran Konya Şeker’in borcu, her geçen yıl artıyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son yayımladığı raporda, 1 Ocak 2021 yılında 17 milyar 803 milyon 944 lira olan borcun, 31 Aralık 2021'de 25 milyar 985 milyon 783 bin liraya yükseldiği, son denetimde ise şirketin 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle borcunun 40 milyar 75 milyon 533 bin liraya çıktığı belirtildi.



Mayıs 2023 tarihinde yayımlanan SPK raporunda yer alan denetçi görüşünde, şirketin sürekliliğinde ciddi belirsizlik olduğu ifade edildi. Rapordaki denetçi görüşünde şu ifadeler yer aldı: “31 Aralık 2022 tarihi itibariyle grubun net dönem zararının 2 milyar 995 milyon 74 bin 495 TL, aynı tarih itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıkların 8 milyar 414 milyon 509 bin 233 TL tutarında geçtiğine ve net öz kaynaklarının negatif 2 milyar 837 milyon 942 bin 794 TL tutarında olduğuna değinen 2.1 nolu finansal tablo notuna dikkat çekeriz. Bu durum, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığına işaret etmektedir. Diğer taraftan söz konusu durum, Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinde yer alan bir şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiğinden, yönetim kurulunun anılan maddede belirtilen tedbirleri alması gerekmektedir. Grup yönetiminin bu konulara yönelik açıklamaları ve planları 2.1 nolu tablo dipnotunda açıklanmıştır. Ancak bu husus tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.”

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900 bin çiftçiye ekmek kapısı olan Konya Şeker ve bağlı şirketler ile 45 fabrika 2008 yılında kurulan Anadolu Birlik Holding çatısı altında toplanmıştı. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve iştirakleri ile Konya Şeker Fabrikası, 1999 yılından bu yana Recep Konuk (25-26. Dönem AKP Karaman Milletvekili) ve ekibi tarafından yönetiliyordu. 2021 yılının ekim ayında yapılan olağan genel kurulda, başkanlığa Ramazan Erkoyuncu getirilmişti.