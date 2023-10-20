SPK’den 19 kişiye geçici işlem yasağı

SPK, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 19 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 19 kişiye altı ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

SPK’nin 19 Ekim tarihli bülteninde yer alan bilgiye göre Peker Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasasındaki işlemlerinde ‘6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair’ makul şüphe bulundu.

Bu nedenle 19 kişi hakkında altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Bültende yer alan bilgiye göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca,

• Ferudun Çavuşer,

• Fatih Mehmet Tuğlu,

• Elçin Yalçın,

• Oğuz Erel,

• Erdinç Atalay,

• Necmi Kaan Çavuşer,

• İsmail Özdemir,

• Ahmet Çölgeçen,

• İbrahim Ethem İçten,

• Asuman Kavak,

• Serdar Tunç,

• Pınar Erel,

• Satı Demircioğlu,

• Dursun Baranlı,

• Ahmet Kazan,

• Tarık Altınışık,

• Tolga Yalçınkaya,

• Serkan Tosun,

• Atilla Uzunömeroğlu'na yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.