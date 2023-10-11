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SPK’den üç kişiye geçici işlem yasağı

SPK’nın 10 Ekim tarihli bülteninde yer alan bilgiye göre, üç kişiye altı ay süreyle geçici işlem yasağı getirildi.

Ekonomi
  • 11.10.2023 09:40
  • Giriş: 11.10.2023 09:40
  • Güncelleme: 11.10.2023 09:44
Kaynak: AA
SPK’den üç kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (OZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bülteninde, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (OZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Ayşegül Altuntaş, Muhammet Bekir Altaş ve Musa Altuntaş'a yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

 

SPKden 10 kişiye geçici işlem yasağı

 

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