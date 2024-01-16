Sporcuları bırakın, savaşı durdurun

Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Sagiv Yehezkel’in Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç nedeniyle sınır dışı edilmesi tartışma yarattı. Aynı durum Filistin’i destekleyen sporculara da uygulandı. Ayrımcılığı körükleyici politikaların faturasını sporcular ödemeye devam ediyor.

Kardelen TATAR SİNECAN

Antalyaspor ile Trabzonspor arasında önceki gün oynanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel gol sevinci nedeniyle sınır dışı edildi. Jehezkel'in bileğinde "100 gün, 7.10 (Ekim)" yazısı, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de yaptığı saldırıyı ve üzerinden geçen 100 günü belirtiyor.

Maç sonrası önce kulübü Antalysapor tarafından kadro dışı bırakılan Jehezkel ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Jehezkel verdiği ifade şunları söyledi: "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı." Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jehezkel'in Türkiye'den deport (sınır dışı) edileceği öğrenildi.

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLDİ

İsrail'e yakın haber kaynakları da olaya geniş yer ayırdı. Oyuncunun Türkiye'de gözaltına alınmasının ardından paylaşılan haberlerde Sagiv Jehezkel mesajının yanlış anlaşıldığı, bunu mahkemede beyan edeceği, yanlış anlaşılma için özür dileyeceği ve ardından sınır dışı edileceği duyuruldu. Jehezkel için ayrıca İsrail Devleti'nin de temasa geçtiği öğrenildi. Gözaltı kararının ardından Antalyaspor ile sözleşmesinin feshedilmesi beklenen oyuncu için İsrail'den gece yarısı özel uçak kalktığı ve oyuncu ile ailesini Antalya'dan almak için Türkiye'ye geldiği aktarıldı.

KARZEV'E SORUŞTURMA

Öte yandan Başakşehir Kulübü, Siyonizm Federasyonu’nun gönderisini kendi hesabında paylaşan İsrailli oyuncusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturulması başlatılmıştır” denildi.

Devam eden savaşı durdurmak için herhangi bir somut adım atılmaması ve insani bir davranış gösteren sporculara uygulanan baskı büyük bir krizi beraberinde getiriyor. Son olarak İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştiren eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan çıkarıldı. Fransız basını, Gomis'in 2024 Paris Olimpiyatları kapsamındaki diğer görevlerinden de uzaklaştırılacağını belirtmişti.

ATAL DA CEZA ALMIŞTI

Gomis’in yanı sıra Nice'te forma giyen Youcef Atal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası paylaştığı video nedeniyle 8 ay ertelemeli hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılmıştı. Geçen kasım ayında gözaltına alınan Atal, barış mesajı vermek istediğini ve paylaşmadan önce videonun tamamını izlemediğini belirtmişti. Nice, paylaşımından dolayı özür de dileyen Atal'ı süresiz olarak kadro dışı bırakmıştı.

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AYRIMCILIK KÖRÜKLENİYOR

Jehezkel’in sınır dışı edilmesi akıllara Avrupa’da Filistin’e destek veren sporculara uygulanan mobingi getirdi. Aynı baskı ve ayrımcılık Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rus sporculara da uygulanıyor. Spor üzerinden nefret ve ayrımcılığı yayan iktidarlar ırkçılığı da derinleştiriliyor. Yapılan ayrımcılıklardan bazıları şu şekilde:

• Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger, “Özgür Filistin” paylaşımında bulunan Alman ekibi Bayern Münih’in Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui’nin hem kulüple ilişiğinin kesilmesini hem de sınır dışı edilmesini istedi. BILD gazetesi ise, ‘’terör desteği yapıyor’’ manşeti ile oyuncuyu hedef gösterdi.

• Bundesliga temsilci Mainz 05 de faşizm furyasına katıldı ve el yükseltti. “Tarafsızlık” gerekçesi ile futbolcu Anwar El – Ghazi’nin sözleşmesi, Filistin’e destek paylaşımı sebebiyle feshedildi.

• Ballon d’or kazandıktan sonra Suudi Arabistan Ligi’nden Al Ittıhad’a transfer olan Karim Benzema, Flistin’e destek açıklaması yayımladı. Bunun üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Karim Benzema’nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa’da terörist olarak adlandırılıyor” açıklamasını yaptı.

• Ulusal Takımı da Ukrayna’daki savaş bahane edilerek EURO 2024’ten men edilmişti. Öte yandan FIFA ile UEFA arasında yapılan görüşmelerin ardından, ikinci bir karara dek Rus takımlarının tüm futbol maçlarından men edildiği açıklanmıştı.