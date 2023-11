Spotify, 2023'te en çok dinlenen şarkı ve sanatçıları açıkladı

Spotify, 2023 boyunca dünya çapında en çok dinlenen 10 şarkıcıyı açıkladı. Listenin zirvesinde Taylor Swift var.

Dünya’nın en popüler müzik yayın platformlarından biri olan Spotify, 2023'ün en çok dinlenen şarkılarını ve sanatçılarını açıkladı.

2023’ün kadın şarkıcıların yılı olduğunu belirten şirket, birinci sırada 26,1 milyar dinlenmeyle Taylor Swift’in olduğunu duyurdu.

İlk 10’da yer alan diğer isimler ise sırasıyla Bad Bunny, The Weeknd, Drake, Peso Pluma, Feid, Travis Scott, SZA, Karol G ve Lana Del Rey oldu.

En çok dinlenen şarkılar listesinde ise ilk sırada 1,6 milyardan fazla dinlenmeyle Miley Cyrus'un “Flowers” şarkısı yer aldı. Diğer en çok dinlenen şarkılar, SZA’dan “Kill Bill”, Harry Styles’dan “As It Was”, Jung Kook’dan “Seven (feat. Latto)” ve Eslabon Armado’dan “Ella Baila Sola” oldu.

En çok dinlenen albümler listesinde de ilk sırada, Bad Bunny’nin Un Verano Sin Ti albümü yer aldı.

1. Taylor Swift

The Anti-Hero şarkısıyla yıla damga vuran ve The Era's adlı turnesiyle ve ardından turne filmiyle tüm yıl adından söz ettiren Taylor Swift, yılın en çok dinlenen şarkıcısı oldu.

2. Bad Bunny

Porto Rikolu rapçi, listeye ikinci sıradan girdi.

3. The Weeknd

The Weeknd, Dawn FM adlı albümüyle 2023'ün en çok dinlenen üçüncü ismi oldu.

4. Drake

For All The Dogs albümünün yaratıcısı olan Kanadalı rap şarkıcısı, yılın en popüler isimlerinden.

5. Peso Pluma

Meksikalı şarkıcı, global listeye beşinci sıradan girdi.

6. Feid

Listenin altıncı sırasında Kolombiyalı sanatçı var.

7. Travis Scott

Ünlü Amerikalı rapçi, yılın en çok dinlenen isimlerinden oldu.

8. SZA

The Kill Bill'in şarkıcısı, yılın en popüler sekizinci ismi oldu.

9. Karol G

Kolombiyalı şarkıcı ve söz yazarı, Spotify listesinin dokuzuncu sırasında.

10. Lana Del Rey

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı, yılın en çok dinlenen 10'uncu ismi.