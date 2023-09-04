Spotify, 2023 yazının Türkiye ve dünya hitlerini açıkladı

Spotify, Türkiye’de ve dünya genelinde yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Dünya genelinde 2023 yazına, Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait Ella Baila Sola damgasını vururken, Türkiye’de 2023 yazının en çok dinlenen şarkısı Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte kaydettiği Pişman Değilim oldu.

Dünya’nın en popüler müzik yayın platformlarından biri olan Spotify, Türkiye’de ve dünya genelinde yazın en çok dinlenen şarkıları açıkladı.

Dünya genelinde 2023 yazında en çok dinlenen şarkı slabon Armado ve Peso Pluma’ya ait 'Ella Baila Sola' olurken, Türkiye'de en çok dinlenen yaz şarkısı ise Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte kaydettiği 'Pişman Değilim' oldu.

'Pişman Değilim’i, 'Caney’le UZI ikinci sıradan takip ederken, Halodayı ve Azer Bülbül parçası 'Aman Güzel Yavaş Yürü', üçüncü oldu.

24/7 ile listenin dördüncüsü ALIZADE ve BEGE ikilisi olurken, arabesk, rap ve pop sound’larının birleştiği tarzıyla yaz hitleri listesinde ağırlığı hissedilen Semicenk, Rast’la birlikte seslendirdiği Canın Sağ Olsun ile listenin beşinci sırasında yer aldı.

Yaz bitti ama 2023 Yaz Hitleri burada. 🎉 pic.twitter.com/WAwGYYWArQ — Spotify Türkiye (@SpotifyTurkiye) September 4, 2023

29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen listeye göre; tüm dünyada bu yaza eşlik eden şarkı, 390 milyonun üzerinde dinlenmeyle Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait Ella Baila Sola oldu.

Listenin zirvesini WHERE SHE GOES ile Bad Bunny takip ederken, üçüncü sırada ise Seven (feat. Latto) şarkısı ile Jung Kook ve Latto yer aldı.

2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

Pişman Değilim – Semicenk, Doğu Swag

Caney – UZI

Aman Güzel Yavaş Yürü – Halodayı, Azer Bülbül

24/7 – ALIZADE, BEGE

Canın Sağ Olsun – Semicenk, Rast

Geri Dönemedim – Semicenk

Ali Cabbar – Emir Can İğrek

Yana Yana – Semicenk, Reynmen

Aşkın Olayım – Simge

Aşk Olsun – cakal

ARABA – Sefo

BAYBAY – BLOK3

Sevecek Sandım – Semicenk

N’aptığını bilmesem de – BLOK3

AFFETMEM – BLOK3

Celladına Aşık – Kubilay Karça

Aynen – Heijan, Muti

DEFOL – Lil Zey

NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş

Yaz Gülü – İrem Derici



2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

Ella Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma

WHERE SHE GOES – Bad Bunny

Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) – Jung Kook, Latto

Cruel Summer – Taylor Swift

La Bebe – Remix – Yng Lvcas, Peso Pluma

un x100to – Grupo Frontera, Bad Bunny

Flowers – Miley Cyrus

Daylight – David Kushner

Sprinter – Dave, Central Cee

As It Was – Harry Styles

Cupid – Twin Ver. – FIFTY FIFTY

LALA – Myke Towers

Kill Bill – SZA

Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 – Bizarrap, Peso Pluma

vampire – Olivia Rodrigo

Dance The Night (From Barbie The Album) – Dua Lipa

Classy 101 – Feid, Young Miko

TQM – Fuerza Regida

I Wanna Be Yours – Arctic Monkeys

Calm Down (with Selena Gomez) – Rema, Selena Gomez



