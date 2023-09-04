Spotify, 2023 yazının Türkiye ve dünya hitlerini açıkladı
Spotify, Türkiye’de ve dünya genelinde yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Dünya genelinde 2023 yazına, Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait Ella Baila Sola damgasını vururken, Türkiye’de 2023 yazının en çok dinlenen şarkısı Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte kaydettiği Pişman Değilim oldu.
Dünya’nın en popüler müzik yayın platformlarından biri olan Spotify, Türkiye’de ve dünya genelinde yazın en çok dinlenen şarkıları açıkladı.
Dünya genelinde 2023 yazında en çok dinlenen şarkı slabon Armado ve Peso Pluma’ya ait 'Ella Baila Sola' olurken, Türkiye'de en çok dinlenen yaz şarkısı ise Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte kaydettiği 'Pişman Değilim' oldu.
'Pişman Değilim’i, 'Caney’le UZI ikinci sıradan takip ederken, Halodayı ve Azer Bülbül parçası 'Aman Güzel Yavaş Yürü', üçüncü oldu.
24/7 ile listenin dördüncüsü ALIZADE ve BEGE ikilisi olurken, arabesk, rap ve pop sound’larının birleştiği tarzıyla yaz hitleri listesinde ağırlığı hissedilen Semicenk, Rast’la birlikte seslendirdiği Canın Sağ Olsun ile listenin beşinci sırasında yer aldı.
Yaz bitti ama 2023 Yaz Hitleri burada. 🎉 pic.twitter.com/WAwGYYWArQ— Spotify Türkiye (@SpotifyTurkiye) September 4, 2023
29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen listeye göre; tüm dünyada bu yaza eşlik eden şarkı, 390 milyonun üzerinde dinlenmeyle Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait Ella Baila Sola oldu.
Listenin zirvesini WHERE SHE GOES ile Bad Bunny takip ederken, üçüncü sırada ise Seven (feat. Latto) şarkısı ile Jung Kook ve Latto yer aldı.
2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
Pişman Değilim – Semicenk, Doğu Swag
Caney – UZI
Aman Güzel Yavaş Yürü – Halodayı, Azer Bülbül
24/7 – ALIZADE, BEGE
Canın Sağ Olsun – Semicenk, Rast
Geri Dönemedim – Semicenk
Ali Cabbar – Emir Can İğrek
Yana Yana – Semicenk, Reynmen
Aşkın Olayım – Simge
Aşk Olsun – cakal
ARABA – Sefo
BAYBAY – BLOK3
Sevecek Sandım – Semicenk
N’aptığını bilmesem de – BLOK3
AFFETMEM – BLOK3
Celladına Aşık – Kubilay Karça
Aynen – Heijan, Muti
DEFOL – Lil Zey
NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş
Yaz Gülü – İrem Derici
2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:
Ella Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma
WHERE SHE GOES – Bad Bunny
Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) – Jung Kook, Latto
Cruel Summer – Taylor Swift
La Bebe – Remix – Yng Lvcas, Peso Pluma
un x100to – Grupo Frontera, Bad Bunny
Flowers – Miley Cyrus
Daylight – David Kushner
Sprinter – Dave, Central Cee
As It Was – Harry Styles
Cupid – Twin Ver. – FIFTY FIFTY
LALA – Myke Towers
Kill Bill – SZA
Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 – Bizarrap, Peso Pluma
vampire – Olivia Rodrigo
Dance The Night (From Barbie The Album) – Dua Lipa
Classy 101 – Feid, Young Miko
TQM – Fuerza Regida
I Wanna Be Yours – Arctic Monkeys
Calm Down (with Selena Gomez) – Rema, Selena Gomez