Spotify abonelik ücretlerine zam geldi

Spotify'ın abonelik ücretlerine gelen zamla daha önce aylık 39.99 TL olan “Premium Bireysel” abonelik paketi 59.99 TL'ye çıkarıldı.

Müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, abonelik ücretlerine zam yaptı.

Bugün itibarıyla daha önce aylık 39.99 TL olan “Premium Bireysel” abonelik paketi 59.99 TL, 54.99 TL olan aylık “Premium Duo” paketi 79.99 TL, daha önce 64.99 TL olan aylık “Premium Aile” paketi 99.99 TL olarak yenilendi.

Öğrenci paketi ise 21.99 TL’den 32.99 TL‘ye çıkarıldı.