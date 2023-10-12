Spotify'da en çok hangi şarkı, şarkıcı dinlendi? Spotify en çok dinlenenler listesi
Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan Spotify, Türkiye’de son 10 yılda en çok dinlenen şarkıcıları, şarkıları ve podcastleri açıklamasının ardından yurttaşlar Spotify'da en çok hangi şarkı, şarkıcı dinlendi aramasını yaptı. Peki, Spotify'da en çok hangi şarkı, şarkıcı dinlendi? İşte Spotify en çok dinlenenler listesi
Dijital müzik platformu Spotify, 10'uncu yılını kutladığı Türkiye'de son 10 yılda Spotify en çok dinlenenler listesini yayınladı. Spotify'ın en çok dinlenenler listesini yayınlamasının ardından Spotify'da en çok hangi şarkı, şarkıcı dinlendi sorusu arama motorlarında çok sayıda yurttaş tarafından araştırıldı. Peki, Spotify'da en çok hangi şarkı, şarkıcı dinlendi? İşte Spotify en çok dinlenenler listesi
Spotify en çok dinlenenler listesi
Spotify, 10'uncu yılını kutladığı Türkiye'de geride kalan sürede en çok dinlenen şarkıcıları, şarkıları, müzik gruplarını ve podcastleri açıkladı. Türkiye’deki kullanıcılar arasında 2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müziğin ilgi gördüğünü belirten Spotify, 2017’den itibaren ise hip hop'ın en çok dinlenenler listelerine girdiğini aktardı. İşte Spotify en çok dinlenenler listesi!
Spotify'da en çok hangi şarkı dinlendi?
Spotify'ın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen şarkılar listesi şu şekilde:
- Seni Dert Etmeler - Madrigal
- Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN
- Aşkın Olayım - Simge
- Dinle Beni Bi' - Yüzyüzeyken Konuşuruz
- ARASAN DA - UZI
- Bir Derdim Var - mor ve ötesi
- Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin
- Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz
- Uzunlar - V1 - Evdeki Saat
- PAPARAZZI - UZI
Spotify'da en çok hangi şarkıcı dinlendi?
Spotify'ın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen ilk on şarkıcı listesi şu şekilde:
- Ezhel
- UZI
- Sezen Aksu
- Sagopa Kajmer
- Duman
- cakal
- Lvbel C5
- Emir Can İğrek
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dolu Kadehi Ters Tut
En çok dinlenen 10 kadın sanatçı
- Sezen Aksu
- Zeynep Bastık
- Güneş
- Sertab Erener
- Hande Yener
- Gülşen
- Ebru Gündeş
- Sıla
- Simge
- Melike Şahin
En çok dinlenen 10 müzik grubu
- Duman
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dolu Kadehi Ters Tut
- Pinhani
- Adamlar
- mor ve ötesi
- maNga
- Madrigal
- Perdenin Ardındakiler
- BTS
En çok dinlenen 10 podcast
- Kendine İyi Davran
- Ortamlarda Satılacak Bilgi
- Merdiven Altı Terapi
- Barış Özcan ile 111 Hz
- Mitolojik İnciler
- Meksika Açmazı
- O Tarz Mı?
- Buralar Hep Seks
- Fularsız Entellik
- Nasıl Olunur