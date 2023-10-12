Spotify'da en çok hangi şarkı, şarkıcı dinlendi? Spotify en çok dinlenenler listesi

Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan Spotify, Türkiye’de son 10 yılda en çok dinlenen şarkıcıları, şarkıları ve podcastleri açıklamasının ardından yurttaşlar Spotify'da en çok hangi şarkı, şarkıcı dinlendi aramasını yaptı. Peki, Spotify'da en çok hangi şarkı, şarkıcı dinlendi? İşte Spotify en çok dinlenenler listesi

Dijital müzik platformu Spotify, 10'uncu yılını kutladığı Türkiye'de son 10 yılda Spotify en çok dinlenenler listesini yayınladı. Spotify'ın en çok dinlenenler listesini yayınlamasının ardından Spotify'da en çok hangi şarkı, şarkıcı dinlendi sorusu arama motorlarında çok sayıda yurttaş tarafından araştırıldı. Peki, Spotify'da en çok hangi şarkı, şarkıcı dinlendi? İşte Spotify en çok dinlenenler listesi

Spotify en çok dinlenenler listesi

Spotify, 10'uncu yılını kutladığı Türkiye'de geride kalan sürede en çok dinlenen şarkıcıları, şarkıları, müzik gruplarını ve podcastleri açıkladı. Türkiye’deki kullanıcılar arasında 2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müziğin ilgi gördüğünü belirten Spotify, 2017’den itibaren ise hip hop'ın en çok dinlenenler listelerine girdiğini aktardı. İşte Spotify en çok dinlenenler listesi!

Spotify'da en çok hangi şarkı dinlendi?

Spotify'ın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen şarkılar listesi şu şekilde:

Seni Dert Etmeler - Madrigal Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN Aşkın Olayım - Simge Dinle Beni Bi' - Yüzyüzeyken Konuşuruz ARASAN DA - UZI Bir Derdim Var - mor ve ötesi Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz Uzunlar - V1 - Evdeki Saat PAPARAZZI - UZI

Spotify'da en çok hangi şarkıcı dinlendi?

Spotify'ın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen ilk on şarkıcı listesi şu şekilde:

Ezhel UZI Sezen Aksu Sagopa Kajmer Duman cakal Lvbel C5 Emir Can İğrek Yüzyüzeyken Konuşuruz Dolu Kadehi Ters Tut

En çok dinlenen 10 kadın sanatçı

Sezen Aksu Zeynep Bastık Güneş Sertab Erener Hande Yener Gülşen Ebru Gündeş Sıla Simge Melike Şahin

En çok dinlenen 10 müzik grubu

Duman Yüzyüzeyken Konuşuruz Dolu Kadehi Ters Tut Pinhani Adamlar mor ve ötesi maNga Madrigal Perdenin Ardındakiler BTS

En çok dinlenen 10 podcast