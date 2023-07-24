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Spotify'ın abonelik ücretlerine zam geldi

Spotify'ın abonelik ücretlerine yaptığı zam ile birlikte öğrenci üyelikleri 21,99 TL, bireysel üyelikler 39,99 TL, aile üyelikleri ise 64,99 TL'ye çıktı.

Güncel
  • 24.07.2023 15:51
  • Giriş: 24.07.2023 15:51
  • Güncelleme: 24.07.2023 15:57
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Spotify'ın abonelik ücretlerine zam geldi

Spotify, Türkiye'de abonelik ücretlerine zam yaptı.

Zamla birlikte öğrenci üyelikleri 21,99 TL, bireysel üyelikler 39,99 TL, aile üyelikleri ise 64,99 TL'ye yükseldi.

Buna göre, aylık abonelik ücretleri gelen zam ile birlikte şöyle oldu:

Paket Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat
Bireysel 29,99 TL 39,99 TL
İkili 39,99 TL 54,99 TL
Aile 49,99 TL 64,99 TL
Öğrenci 14,99 TL 21,99 TL
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