Spotify'ın abonelik ücretlerine zam geldi
Spotify'ın abonelik ücretlerine yaptığı zam ile birlikte öğrenci üyelikleri 21,99 TL, bireysel üyelikler 39,99 TL, aile üyelikleri ise 64,99 TL'ye çıktı.
Spotify, Türkiye'de abonelik ücretlerine zam yaptı.
Zamla birlikte öğrenci üyelikleri 21,99 TL, bireysel üyelikler 39,99 TL, aile üyelikleri ise 64,99 TL'ye yükseldi.
Buna göre, aylık abonelik ücretleri gelen zam ile birlikte şöyle oldu:
|Paket Adı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Bireysel
|29,99 TL
|39,99 TL
|İkili
|39,99 TL
|54,99 TL
|Aile
|49,99 TL
|64,99 TL
|Öğrenci
|14,99 TL
|21,99 TL