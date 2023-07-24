Spotify'ın abonelik ücretlerine zam geldi

Spotify'ın abonelik ücretlerine yaptığı zam ile birlikte öğrenci üyelikleri 21,99 TL, bireysel üyelikler 39,99 TL, aile üyelikleri ise 64,99 TL'ye çıktı.

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