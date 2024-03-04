Spotify itiraz etmişti: AB’den Apple’a büyük ceza

Avrupa Komisyonu, Spotify'in itirazı sonrası Apple'a, “App Store uygulamalarında hakim konumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle 1,8 milyar euro (2 milyar dolar) para cezası kesti.

Avrupa Komisyonu, İsveç merkezli müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify’ın şikayeti üzerine ABD’li teknoloji devi Apple’a, “Apple Store uygulamalarını kötüye kullandığı” gerekçesiyle para cezası verdi.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu ismi Margrethe Vestager, "On yıldır Apple, Apple Store yoluyla müzik hizmetlerinin dağıtımında pazardaki hakim konumunu kötüye kullandı. Bunu da gelişticileri Apple ekosistemi dışında daha uygun fiyatlı alternatifleri kısıtlayarak yaptılar" dedi.

Bloomberg’deki habere göre Apple ise bir açıklama yaparak cezaya itiraz etti ve düzenleyicilerin rekabetçi, hızla büyüyen gerçekleri yok saydığını belirtti.

Teknoloji devi Apple'ın gelirleri 30 Aralık 2023'te sona eren üç aylık dönemde 119,6 milyar dolara, iPhone satışları ise yüzde 6 artarak 69,7 milyar dolara yükselmişti.

Spotify 2019 yılında Apple'a tekelcilik yaptığı gerekçesiyle dava açmıştı. Spotify’a göre, Apple, kullanıcılarını kendi müzik dinleme platformu olan Apple Music’i kullanmaya mecbur ediyor ve böylelikle haksız rekabete sebep oluyordu.