Sputnik direnişinde yeni aşama

Emek Servisi

Sputnik Türkiye'de 201 gündür grevde olan emekçiler, grev alanındaki bekleyişlerine son verdi. TGS, emekçilerin grevlerine yasal zeminde devam edeceklerini duyurdu.

Sputnik’te toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 24 Temmuz 2023'te grev kararı aldı. Sputnik yönetimi bunun üzerine 7 Ağustos günü tamamı sendika üyesi 24 gazeteciyi işten çıkardı.

TGS dün, İstanbul ve Ankara ofisleri önünde 201 gündür direnen emekçilerin kararını paylaştı. 201 gündür grevde olan emekçiler, artık grev alanındaki bekleyişlerine son verdi. Basın emekçilerinin greve yasal olarak devam edecek. Emekçiler, Sputnik Türkiye'ye açtıkları dava sürecini takip edecek.

Yasal olarak grevin devam ettiğini belirten TGS'nin açıklamasında "Sputnik Türkiye ofislerinde süren grevimizde yeni bir aşamaya geçiyor, grev yerlerindeki bekleyişimize son veriyoruz. Grevimiz resmi olarak devam ederken dava sürecini takip etmeye, üyelerimizin haklarını yargı önünde savunmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ve onurunu hiçbir şirket ya da kişiye çiğnetmeye niyetli olmadığımızı yargı önünde dile getirmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.