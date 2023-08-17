Sputnik'te grev başladı: Grev pankartları ofislerin önüne asıldı
Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamayan ve 24 sendika üyesinin işten atıldığı Sputnik'te grev başladı. TGS, adil bir ücret ve işten atılanların işe geri alınmasının talep edildiğini ifade etti.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), toplu iş sözleşmesinin uzlaşmayla sonuçlanmaması ve işten atılan 24 sendika üyesi gazetecinin işe iadesi için İstanbul ve Ankara’da greve çıktı.
TGS'den yapılan açıklamada, grev pankartlarının Sputnik ofislerinin önüne asıldığı belirtildi.
Taleplerin aktarıldığı açıklamada, adil bir ücret ve işten atılanların işe geri alınmasının istendiği vurgulandı.
TGS açıklamasında, "Birlik ve kararlılık kazanacak. Biz kazanacağız!" denildi.
Öte yandan Sputnik önündeki greve katılanlar "Sputnik'te grev var", "Sputnik'e sendika", "İşten atılanlar geri alınsın" pankart ve dövizlerini taşıdı.
🚩Grev pankartımızı #Sputnik ofisleri önüne astık.— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) August 17, 2023
Ne istiyoruz?
📍Adil bir ücret,
📍Atılan üyelerimizin işe geri alınması
Birlik ve kararlılık kazanacak. Biz kazanacağız! #SputnikeSendika #SputnikGrevde pic.twitter.com/t68Jxe1rGZ