Sputnik'te grev başladı: Grev pankartları ofislerin önüne asıldı

Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamayan ve 24 sendika üyesinin işten atıldığı Sputnik'te grev başladı. TGS, adil bir ücret ve işten atılanların işe geri alınmasının talep edildiğini ifade etti.

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