Sputnik’te sözleşme yok grev var

Sputnik’te işten çıkarılan 24 gazeteci dün grev pankartını işyerine astı. Sputnik tarihinde ilk kez greve çıkan gazeteciler okurlarından dayanışma istedi: Sözleşme imzalandığında grev pankartı da inecek.

Oğulcan AYDIN

Haber Ajansı Sputnik’te toplu iş sözleşmesinde (TİS) yaşanan anlaşmazlık sonucu işten çıkarılan 24 gazetecinin grevi dün başladı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) üye basın emekçilerinin Ankara ve İstanbul’daki Sputnik ofislerinin kapısına “Sputnik’te grev var” pankartı asıldı.

Sputnik ile TGS arasında başlayan TİS görüşmeleri, anlaşmazlıkla sonuçlandı. Uzlaşma sağlanamamasının ardından Sputnik Türkiye yönetimi, çalışanları arayarak sendikadan istifa etme baskısı yaptı. Daha sonra yönetim temel hak talepleri için sendikalaşan 24 kişiyi işten çıkardı. İstanbul’da Beşiktaş’taki Süzer Plaza’da bulunan Sputnik Türkiye Ofisi’nin önünde grev ilan edilirken basın emekçileri meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Basın açıklamasında konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, işverenle 10’a yakın görüşme yaptıklarını ve hiçbir sonuç alamadıklarını hatırlattı. Gazetecilerin mevcut ücretleriyle ay sonunu dahi getiremediğini belirten Durmuş, “Biz bugün yok sayan anlayışa karşı grevdeyiz” dedi.

GÜVENCESİZ ÇALIŞAN TÜM GAZETECİLERİN GREVİ

“24 üyemiz işe geri alınacak, taleplerimiz kabul edilecek ve toplu iş sözleşmesi imzalanacak. İşte o zaman bu grev pankartı inecek” diyen Durmuş, şunları dile getirdi: “Aralarında işyeri temsilcimiz de olan 24 üyemizi işten attılar. Böylece sendikalaşmayı bitireceklerini sandılar. Ama gelin görün ki yine buradayız. İşten atılan üyelerimizle buradayız! Bu şekilde korkutmayı amaçladıkları üyelerimizle buradayız. Çalışmaya devam edenlere sesleniyorum: Size ne verildi ya da teklif edildiyse, bu grevi kırmak içindir. Yeriniz işçi sınıfının, grevdeki arkadaşlarınızın yanıdır. Bu grev Türkiye’de güvencesiz ve düşük ücretle çalışan tüm gazetecilerin grevidir. Son olarak Sputnik dinleyici ve okurlarına sesleniyorum: Yıllardır sizlere bu kaliteli işleri yapan gazetecileri yalnız bırakmayın, dayanışma gösterin. Bu gazeteciler sizlere yeniden kaliteli haberlerin ulaşmasını sağlayacak olanlardır.”

DAVALARI KAZANIP İŞE GERİ DÖNECEĞİZ

Bozulan Türkiye ekonomisinde zor şartlar altında geçinmeye çalıştıklarını söyleyen işten çıkarılan Sputnik çalışanı Erkin Öncan, “Sendikal pazarlıkların en başından beri tavrımız çok netti, biz bozulan Türkiye ekonomisinde bir şekilde geçinmeye çalışan ve mesleklerini doğru şekilde yapmaya çalışan gazetecileriz. Kurduğumuz sendikal pazarlık masasında, bize yönelen tavır doğru değildi. Taleplerimizin hepsi reddedildi” dedi. İşverenin suç işlediğini belirten Öncan, “Grevimizi başlattık, hem de yasal süreç devam edecek. Mevcut yasalara ve duruma göre kesinlikle davaları kazacağız ve işimize geri döneceğiz. Biz istiyoruz ki, işveren de bu süreci bir an önce tam olarak anlasın ve pazarlık masasına dönsün” diye konuştu.