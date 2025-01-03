SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ödeme tarihleri

Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur üzerinden emekli olan milyonlarca yurttaş her ay tahsis numaralarına göre belirlenmiş günlerde emekli maaşlarını alıyor. İşte SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ödeme tarihleri...

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis Numarası Son Rakamı Maaşın Yatacağı Gün (Her Ayın) 9 17 7 18 5 19 3 20 1 21 8 22 6 23 4 24 2 25 0 26

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe denk gelen yurttaşların maaş ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan yurttaşların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis Numarası Son Rakamı Maaşın Yatacağı Gün (Her Ayın) 9,7,5 25 3,1 26 8,6,4 27 2,0 28

Tahsis numarası nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli olan her yurttaşa atanan bir numaradır. SGK emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara ‘tahsis numarası'dır.

TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tahsis numarası e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerindeki Sosyal Sigortalar Kurumu’nun işlemler menüsünden “4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi” seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulaması yapılarak öğrenilir.

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