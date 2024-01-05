SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranını artırmak için yeni çalışma

İktidarın, memur ve işçi emeklileri arasındaki maaş farkını azaltmak için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapmayı gündeme aldığı belirtildi.

Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Aradaki zam farkı nedeniyle oranın artırılması için çalışma yapıldığı belirtiliyor.

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in aktardığına göre memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark ekonomi yönetimi çalışma yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı çalışmada alternatifli planlar hazırlandı. Bu çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Habere göre çalışmada ücreti 7 bin 500 liraya tamamlanan emeklilerle ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Düzenleme yasa gerektiriyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.

Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme geliyordu. Ancak aradaki fark 1-2 puan düzeyindeydi.

NEDEN ZAM FARKI OLUŞTU?

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.