SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları yeniden belirlendi: Kim, ne kadar maaş alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi. Yeni zam oranıyla birlikte emeklilerin ocak ayı maaşları da tekrar hesaplandı. Peki, emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman hesaplara yatacak? Detayları derledik.

Ekonomi 24.01.2024 09:43 Giriş: 24.01.2024 09:43

Güncelleme: 24.01.2024 10:24 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltilmesinin ardından, maaş tutarları da yeniden belirlendi. 17-26 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılacak olan SSK ve Bağkur emekli maaşı, ilk aşamada yalnızca yüzde 37.57 oranındaki zamlar dikkate alınarak ödenecek. İlave yüzde 5 artıştan kaynaklı farkları da karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacak. YENİ ZAMLI MAAŞLAR Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu; • 7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak. • 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak. • 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak. • 15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak. • 17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak. EMEKLİLERE YENİ EK ZAM NE ZAMAN ÖDENECEK? Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve yasalaşacak. Teklif Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 hafta içerisinde ödenecek. KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR? Emekli maaş detaylarına erişim şu şekilde: E-devlet sistemi üzerinde "Emekli Maaşı Sorgulama" bölümünde, emeklilerin kök maaş veya aylık bilgileri görüntülenebiliyor. Bu bilgilere, https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi web adresi üzerinden ulaşım sağlanıyor. Bakan Işıkhan: Emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz Emekli Sandığı'ndan aylık alanların zam farkı ne zaman ödenecek?