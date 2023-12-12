Stadyum konserleri geri dönüyor: Hayko Cepkin Beşiktaş'ta sahne alacak

Hayko Cepkin 18 Mayıs'ta Beşiktaş'ta bulunan Tüpraş Stadyumu’nda 40 bin müzikseverin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ertesi gün 19 Mayıs olması sebebiyle bu tarihi özellikle seçtiğini söyleyen Cepkin, "Senfonik olmayacak kafa göz dalacağız, önümüzde beş ay var, cayır cayır hazırlanacağız diye konuştu.

Hayko Cepkin, 18 Mayıs'ta Beşiktaş'ta bulunan Tüpraş Stadyumu'nda konser düzenleyeceğini açıkladı.

Tarihi seçimini bilinçli olarak yaptığını belirten Cepkin, "Ertesi gün 19 Mayıs olması sebebiyle çok değerli olur diye düşündüm. Biz zaten yıllardır stadyum konserine hazır ve en çok hak eden ekiplerin başında geliyoruz. %90 hazırlıklıyız. Önümüzde beş ay var. Bu sürede cayır cayır hazırlıklarımızı tamamlarız" dedi.

Medyatava'dan Gizem Ertürk'ün haberine göre Hayko Cepkin, 18 Mayıs'taki konserin 3 saatten uzun süreceğini kaydetti.

Cepkin, "40 bin kişi bugüne dek sahne aldığım en kalabalık konser değil ancak stadyumun atmosferi çok farklı. Tribün çocukluğumda davul çaldığım bir yer" ifadelerini kullandı.

"KAFA GÖZ DALACAĞIZ"

"Asla arada durma, konuşma olmayacak. Şarkı geçişlerimiz ise öncekilerden farklı olacak" diyen Hayko Cepkin, konserde bulunanların stattan ayrılırken "İyi ki gelmişim" diyeceklerini söyledi.

Senfonik bir konser de olmayacağını söyleyen sanatçı gülerek "Kafa göz dalacağız" dedi.

Kendisine geçtiğimiz yıl Mor ve Ötesi'nin statta yaşadığı ses problemlerinin ve seyirciyle yaşanan gerilimin kendisi için bir baskı yaratıp yaratmadığı sorumu ise çok rahat bir şekilde "Asla yok, bizde öyle bir şey olmaz" diye yanıtladı.