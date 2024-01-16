Staj gördüğü demir fabrikasında yaralanan 14 yaşındaki çocuk öldü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 9 Ocak'ta staj gördüğü demir fabrikasında kafası sac büküm makinesine sıkışarak ağır yaralanan 14 yaşındaki Arda Tonbul, kaldırıldığı hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tonbul'un ölümüne ilişkin ise iş yeri müdürü H.Ö. ve iş güvenliği uzmanı Ö.K. tutuklandı.

Esenyurt’ta staj gördüğü demir fabrikasında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede 6 gün yoğun bakımda kalan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, 9 Ocak günü Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM) eğitim gören 14 yaşındaki Arda Tonbul, pratik eğitimi için haftanın 4 gününde İstanbul Caddesi’ndeki demir ve çelik fabrikasında staj görmeye başladı.

Olay günü fabrikada sac büküm makinesini inceleyen Tonbul, içine bakmak isterken ayağı pedala çarptı. Arda Tonbul’un kafası, bir anda çalışan makineye sıkıştı.

Arda Tonbul, 22 dakika boyunca sıkıştığı yerde fark edilmedi. Ağır yaralanan Tonbul, iş yerindekiler tarafından fark edilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede 6 gün boyunca yoğun bakımda kalan Tonbul, hayatını kaybetti.

İŞ YERİ MÜDÜRÜ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TUTUKLANDI

Konuyla ilgili çalışma yapan polis savcılık talimatıyla iş yeri müdürü H.Ö. ve iş güvenliği uzmanı Ö.K. gözaltına alındı. H.Ö. ve Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.