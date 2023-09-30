Stajyer avukat Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti

Kartal'da, çalıştığı plazanın 11. katından düşen stajyer avukat Kübra Nur Avcı hayatını kaybetti. Ekipler konuya ilişkin çalışma başlattı.

İstanbul Kartal'da, bir plazada bulunan hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Kübra Nur Avcı, binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın olduğu gün Avcı'nın doğum günü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün (29 Eylül) saat 20.30 sıralarında Kartal'da bulunan bir plazada meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, konuya ilişkin çalışma başlatıldı.

DOĞUM GÜNÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemeler esnasında stajyer avukat Avcı'nın doğum gününde hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

"PATLAMA SESİ GİBİ BİR SES DUYDUK"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakini Serdar Şefik, "Evde oturuyorduk, büyük bir gürültü koptu. Sonra komşular aradı. Yukarıdan biri atlamış aşağı dedi. Ambulans ekipleri geldi. Vefat etmiş herhalde Allah ailesine sabır versin" dedi.



Bir diğer yurttaş Ahmet Kaymaz ise, "Biz karşı binada oturuyoruz. Bir ses duyduk, patlama sesi gibi. Hemen cama çıktık, olay yerini gördük. Maalesef acı manzarayla karşılaştık. Üst kattan düştüğünü gördük. Cam sesi geldi. Herhalde bir yere çarpıp tekrar düşüyor. Böyle acı bir olaya şahit olduk maalesef" diye konuştu.