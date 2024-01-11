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Stajyer avukatı darp etmişti: Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

Urfa'da haciz işlemi yaptıktan sonra saldırıya uğrayan stajyer avukat yaralandı, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Güncel
  • 11.01.2024 09:58
  • Giriş: 11.01.2024 09:58
  • Güncelleme: 11.01.2024 10:00
Kaynak: AA
Stajyer avukatı darp etmişti: Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı
Fotoğraf: AA

Urfa'da haciz işlemi yaptıktan sonra saldırıya uğrayan stajyer avukat yaralandı, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Suruç ilçesinde bir iş yerinde haciz işlemleri gerçekleştiren İstanbul Barosuna kayıtlı stajyer avukat B.T, il merkezine geldikten sonra kendisini takip eden iş yeri sahibi A.E. tarafından saldırıya uğradı.

Darbedilen avukat, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ayağında kırık olduğu belirlenen avukat tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan soruşturma sonrası saldırgan A.E. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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