Stanford’ın 266’da 1’i bütün üniversiteler

Meclis’e sunulan YÖK bütçesine göre Stanford Üniversitesi’nde öğrenci başına 585 bin dolar düşerken Türkiye genelinde 2 bin 199 dolar düşüyor.

Mustafa KÖMÜŞ

Meclis’e sunulan Bütçe Kanunu Teklifinde en dikkat çekenlerden biri yükseköğretim için ayrılan pay oldu. Bütçeden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve 129 üniversite için toplam 427,9 milyar TL ayrıldı. Bu bütçenin 285,4 milyar TL’sinin ise personel giderleri için harcanması öngörüldü. Bütçeden en büyük pay da bu kaleme ayrıldı. Bütçe dolar bazında 15 milyar dolar oldu.

En yüksek bütçe 13,2 milyar TL ile Ankara Üniversitesi’nin oldu. Onu 12,7 milyar TL ile Hacettepe ve 12,5 milyar TL ile İstanbul Üniversiteleri takip etti. Ankara Üniversitesi’nin bütçesi 3,9 milyar TL’den bu kadar yükselirken Boğaziçi Üniversitesi’nin bütçesi ise 2,4 milyar TL’den sadece 3,6 milyar TL’ye yükseldi. ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nin en yüksek bütçeli ilk 10 üniversite arasında olmaması dikkat çekti. Bütçe geçen yıla göre artsa da yine dünyadaki üniversitelere göre çok aşağıda kaldı. Ülkede en çok bütçesi olan üniversiteler şöyle:

Ankara Üniversitesi: 13,2 milyar TL

Hacettepe Üniversitesi: 12,7 milyar TL

İstanbul Üniversitesi: 12,7 milyar TL

Gazi Üniversitesi: 10,4 milyar TL

Ege Üniversitesi: 10,8 milyar TL

Dokuz Eylül Üniversitesi: 8,8 milyar TL

Atatürk Üniversitesi: 8,4 milyar TL

Selçuk Üniversitesi: 7,3 milyar TL

En düşük bütçeli üniversiteler ise şöyle:

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi: 559,1 milyon TL

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 478,2 milyon TL

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 482,5 milyon TL

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi: 503,1 milyon TL

Yükseköğretim bütçesi dolar bazında 15 milyar dolara denk gelirken dünyada ilk sıralarda yer alan üniversitelerin bazıları tek başına bunun yarısı kadar bütçeye sahip. Bazı üniversitelerin dolar bazında bütçesi şöyle:

Harvard Üniversitesi: 5,8 milyar dolar

Stanford Üniversitesi: 8,2 milyar dolar

Princeton Üniversitesi: 2,9 milyar dolar

Yale Üniversitesi: 5,1 milyar dolar

Chicago Üniversitesi: 5,2 milyar dolar

Columbia Üniversitesi: 5,9 milyar dolar

Pensilvanya Üniversitesi: 4,4 milyar dolar

John Hopkins Üniversitesi: 6 milyar dolar

Tsingua Üniversitesi: 5,6 milyar dolar

Toronto Üniversitesi: 3,3 milyar dolar

Charite Üniversitesi: 2,3 milyar dolar

Diğer bir açıdan bakıldığında ise öğrenci başına ayrılan bütçede de büyük farlılıklar var. Dolar bazında ülkede öğrenci başına ayrılan bütçe ile dünyadaki üniversitelerin bütçesi şöyle:

Türkiye geneli: 2199 dolar

Toronto Üniversitesi: 433 bin dolar

Stanford Üniversitesi: 585 bin dolar

Princeton Üniversitesi: 257,9 bin dolar

Yale Üniversitesi: 372,2 bin dolar

Columbia Üniversitesi: 187,5 bin dolar

Pensilvanya Üniversitesi: 156,6 bin dolar