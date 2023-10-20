Stanford’ın 266’da 1’i bütün üniversiteler
Meclis’e sunulan YÖK bütçesine göre Stanford Üniversitesi’nde öğrenci başına 585 bin dolar düşerken Türkiye genelinde 2 bin 199 dolar düşüyor.
Mustafa KÖMÜŞ
Meclis’e sunulan Bütçe Kanunu Teklifinde en dikkat çekenlerden biri yükseköğretim için ayrılan pay oldu. Bütçeden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve 129 üniversite için toplam 427,9 milyar TL ayrıldı. Bu bütçenin 285,4 milyar TL’sinin ise personel giderleri için harcanması öngörüldü. Bütçeden en büyük pay da bu kaleme ayrıldı. Bütçe dolar bazında 15 milyar dolar oldu.
En yüksek bütçe 13,2 milyar TL ile Ankara Üniversitesi’nin oldu. Onu 12,7 milyar TL ile Hacettepe ve 12,5 milyar TL ile İstanbul Üniversiteleri takip etti. Ankara Üniversitesi’nin bütçesi 3,9 milyar TL’den bu kadar yükselirken Boğaziçi Üniversitesi’nin bütçesi ise 2,4 milyar TL’den sadece 3,6 milyar TL’ye yükseldi. ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nin en yüksek bütçeli ilk 10 üniversite arasında olmaması dikkat çekti. Bütçe geçen yıla göre artsa da yine dünyadaki üniversitelere göre çok aşağıda kaldı. Ülkede en çok bütçesi olan üniversiteler şöyle:
Ankara Üniversitesi: 13,2 milyar TL
Hacettepe Üniversitesi: 12,7 milyar TL
İstanbul Üniversitesi: 12,7 milyar TL
Gazi Üniversitesi: 10,4 milyar TL
Ege Üniversitesi: 10,8 milyar TL
Dokuz Eylül Üniversitesi: 8,8 milyar TL
Atatürk Üniversitesi: 8,4 milyar TL
Selçuk Üniversitesi: 7,3 milyar TL
En düşük bütçeli üniversiteler ise şöyle:
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi: 559,1 milyon TL
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 478,2 milyon TL
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 482,5 milyon TL
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi: 503,1 milyon TL
Yükseköğretim bütçesi dolar bazında 15 milyar dolara denk gelirken dünyada ilk sıralarda yer alan üniversitelerin bazıları tek başına bunun yarısı kadar bütçeye sahip. Bazı üniversitelerin dolar bazında bütçesi şöyle:
Harvard Üniversitesi: 5,8 milyar dolar
Stanford Üniversitesi: 8,2 milyar dolar
Princeton Üniversitesi: 2,9 milyar dolar
Yale Üniversitesi: 5,1 milyar dolar
Chicago Üniversitesi: 5,2 milyar dolar
Columbia Üniversitesi: 5,9 milyar dolar
Pensilvanya Üniversitesi: 4,4 milyar dolar
John Hopkins Üniversitesi: 6 milyar dolar
Tsingua Üniversitesi: 5,6 milyar dolar
Toronto Üniversitesi: 3,3 milyar dolar
Charite Üniversitesi: 2,3 milyar dolar
Diğer bir açıdan bakıldığında ise öğrenci başına ayrılan bütçede de büyük farlılıklar var. Dolar bazında ülkede öğrenci başına ayrılan bütçe ile dünyadaki üniversitelerin bütçesi şöyle:
Türkiye geneli: 2199 dolar
Toronto Üniversitesi: 433 bin dolar
Stanford Üniversitesi: 585 bin dolar
Princeton Üniversitesi: 257,9 bin dolar
Yale Üniversitesi: 372,2 bin dolar
Columbia Üniversitesi: 187,5 bin dolar
Pensilvanya Üniversitesi: 156,6 bin dolar