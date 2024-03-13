Star Wars serisinin ilk filmi İstanbul'da gösterime girecek

Star Wars serisinin ilk filmi, müzikal eşliğinde İstanbul'da gösterilecek.

George Lucas'ın yönettiği, Mark Hamill, Harrison Ford ve Carrie Fisher gibi isimlerin rol aldığı "Star Wars: A New Hope" filmi, John Willams'ın film müzikleri eşliğinde Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, "Star Wars: A New Hope In Concert" etkinliği, "Dünya Star Wars Günü" olarak kabul edilen 4 Mayıs'ta saat 16.00 ve 21.00'de Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.

İstanbul Filarmoni Orkestrası film gösterimine canlı olarak eşlik edecek.