Starbucks CEO’suyla fotoğrafı gündem olan Murat Ülker’den açıklama

Bazı çevrelerin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle boykot ettiği kahveci zinciri Starbucks’ın CEO’suyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada gündem olan Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanı Murat Ülker açıklama yaptı. Ülker, “İsrail saldırıları ve boykot öncesi yapılan bir nezaket ziyaretinin ‘destek veriyor’ diye çarptırılmasını en basit ifade ile kınıyorum” sözleriyle kendini savundu.

Ülker şirketinin üst düzey yöneticisi Murat Ülker'in ABD Seattle’da Starbucks CEO’su ile bir araya geldiğini gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraf, 11 Ekim'de Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker'in Instagram hesabından paylaşıldı. Yahya Ülker paylaşımında, "Starbucks sadece kahve zinciri değil; insanlar arasında bağlar kurmayı ve toplumları bir araya getirmeyi amaçlayan bir hareket" yorumunu yaptı.

İktidara yakın medya organlarının şirket kaynaklarından aktardığına göre bu ziyaret, Starbucks’ın kurucusu Hovard Schultz’dan görevi devralan Laxman Narasimhan, Murat Ülker'e "ziyaret davetinde" bulunması üzerine gerçekleşti. Yani Narasimhan, Murat Ülker'in "kendisini ziyaret etmesini" talep etti.

Bu buluşmanın, Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonunu düzenlediği ve ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim gününden önce yaşandığı iddia edildi.

"NE BİÇİM OLDU DÜNYA"

“Starbucks'a destek veriyor” iddiaları üzerine Ülker’i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding’in İcra Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yeni Şafak'a açıklamalar yaptı.

Murat Ülker, “Ülker ailesi olarak, dün neredeysek bugünde aynı yerdeyiz. Ne biçim oldu dünya, İsrail saldırıları ve boykot öncesi yapılan bir nezaket ziyaretinin ‘destek veriyor’ diye çarptırılmasını en basit ifadeyle kınıyorum” diye konuştu.

“İşimize odaklanmış ülkemiz ve milletimiz için istihdam ve katma değer üretmeye devam ediyoruz"” ifadelerini kullanan Murat Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada cereyan eden bu olaylara bakılacak olursa; çok çalışmak, çok üretmek ve daha başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Şahıs olarak da daima hak ve adaletin yanındayız. Herhangi bir vicdan sahibinin kadınların çocukların hedef alınmasını, öldürülmesini desteklemesi mümkün müdür? Hele bu konuda bize iftira atanlar zaten haksız iddialardan bizim açtığımız davada mahkum olmuşsa, bu nasıl iştir?”