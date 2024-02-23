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Starbucks kahve fiyatları: Güncel 2024

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve 2024'te ürünlerine zam yapan Starbucks kahve fiyatları tüketicinin gündeminde. Peki ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi...

BirBilgi
  • 23.02.2024 16:53
  • Giriş: 23.02.2024 16:53
  • Güncelleme: 23.02.2024 16:53
Starbucks kahve fiyatları: Güncel 2024

Dünya genelinde 65 ülkede 21 bini aşkın şubesiyle hizmet veren en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks ülkemizde de oldukça yaygın ve pek çok yurttaş tarafından tercih edilen bir zincir kahve markasıdır. Ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları pek çok yurttaş tarafından mercek altında. Starbucks kahve fiyatları firmanın 2024'te ürünleri üzerinde gerçekleştirdiği zammın ardından değişti.

Starbucks kahve fiyatı listesi, firmanın uyguladığı yüzde 5’lik fiyat artışının ardından pek çok yurttaşın gündemine geldi.

Starbucks Kahve Fiyatları

Peki, Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi:

Espresso & More

Soğuk Kahveler

Iced Caffé Americano

  • Tall: 64 TL
  • Grande: 73 TL
  • Venti: 81 TL

Iced Caffé Latte

  • Tall: 74 TL
  • Grande: 84 TL
  • Venti: 93 TL

Iced White Chocolate Mocha

  • Tall: 98 TL
  • Grande: 112 TL
  • Venti: 125 TL

Cold Brew

  • Tall: 68 TL
  • Grande: 78 TL
  • Venti: 86 TL

Sıcak Kahveler

Filter Coffee

  • Tall: 60 TL
  • Grande: 68 TL
  • Venti: 74 TL

Cappuccino

  • Tall: 74 TL
  • Grande: 84 TL
  • Venti: 93 TL

White Chocolate Mocha

  • Tall: 98 TL
  • Grande: 112 TL
  • Venti: 125 TL

Caffe Mocha

  • Tall: 94 TL
  • Grande: 108 TL
  • Venti: 121 TL

Classic Hot Chocolate

  • Tall: 79 TL
  • Grande: 89 TL
  • Venti: 95 TL

Caffe Misto

  • Tall: 54 TL
  • Grande: 60 TL
  • Venti: 66 TL

Chai Tea Latte

  • Tall: 89 TL
  • Grande: 99 TL
  • Venti: 99 TL

Türk Kahvesi

  • Single: 53 TL
  • Double: 61 TL

Türk Çayı

  • Short: 35 TL
  • Tall: 40 TL

Caffe Americano

  • Tall: 42 TL
  • Grande: 47 TL
  • Venti: 53 TL

Chai Tea Latte

  • Tall: 89 TL
  • Grande: 99 TL
  • Venti: 112 TL

Vanilla Latte

  • Tall: 80 TL
  • Grande: 88 TL
  • Venti: 98 TL

Caramel Macchiato

  • Tall: 92 TL
  • Grande: 104 TL
  • Venti: 116 TL

Starbucks Kahve Fiyatı

Frappuccino

Chocolate Cream Frappuccino

  • Tall: 90 TL
  • Grande: 102 TL
  • Venti: 113 TL

White Chocolate Cream Frappuccino

  • Tall: 90 TL
  • Grande: 102 TL
  • Venti: 113 TL

Espresso Frappuccino

  • Tall: 90 TL
  • Grande: 102 TL
  • Venti: 113 TL

Mocha Frappuccino

  • Tall: 90 TL
  • Grande: 102 TL
  • Venti: 113 TL

Starbucks Refresha Drinks

Cool Lime

  • Tall: 85 TL
  • Grande: 95 TL
  • Venti: 104 TL

Berry Hibiscus

  • Tall: 85 TL
  • Grande: 95 TL
  • Venti: 104 TL

*Bu fiyatlandırmalar Starcuks fiyat politikaları sebebiyle şubeden şubeye değişiklik gösterebilir.

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