Starbucks kahve fiyatları: Güncel 2024
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve 2024'te ürünlerine zam yapan Starbucks kahve fiyatları tüketicinin gündeminde. Peki ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi...
Dünya genelinde 65 ülkede 21 bini aşkın şubesiyle hizmet veren en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks ülkemizde de oldukça yaygın ve pek çok yurttaş tarafından tercih edilen bir zincir kahve markasıdır. Ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları pek çok yurttaş tarafından mercek altında. Starbucks kahve fiyatları firmanın 2024'te ürünleri üzerinde gerçekleştirdiği zammın ardından değişti.
Starbucks kahve fiyatı listesi, firmanın uyguladığı yüzde 5’lik fiyat artışının ardından pek çok yurttaşın gündemine geldi.
Starbucks Kahve Fiyatları
Peki, Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi:
Espresso & More
Soğuk Kahveler
Iced Caffé Americano
- Tall: 64 TL
- Grande: 73 TL
- Venti: 81 TL
Iced Caffé Latte
- Tall: 74 TL
- Grande: 84 TL
- Venti: 93 TL
Iced White Chocolate Mocha
- Tall: 98 TL
- Grande: 112 TL
- Venti: 125 TL
Cold Brew
- Tall: 68 TL
- Grande: 78 TL
- Venti: 86 TL
Sıcak Kahveler
Filter Coffee
- Tall: 60 TL
- Grande: 68 TL
- Venti: 74 TL
Cappuccino
- Tall: 74 TL
- Grande: 84 TL
- Venti: 93 TL
White Chocolate Mocha
- Tall: 98 TL
- Grande: 112 TL
- Venti: 125 TL
Caffe Mocha
- Tall: 94 TL
- Grande: 108 TL
- Venti: 121 TL
Classic Hot Chocolate
- Tall: 79 TL
- Grande: 89 TL
- Venti: 95 TL
Caffe Misto
- Tall: 54 TL
- Grande: 60 TL
- Venti: 66 TL
Chai Tea Latte
- Tall: 89 TL
- Grande: 99 TL
- Venti: 99 TL
Türk Kahvesi
- Single: 53 TL
- Double: 61 TL
Türk Çayı
- Short: 35 TL
- Tall: 40 TL
Caffe Americano
- Tall: 42 TL
- Grande: 47 TL
- Venti: 53 TL
Chai Tea Latte
- Tall: 89 TL
- Grande: 99 TL
- Venti: 112 TL
Vanilla Latte
- Tall: 80 TL
- Grande: 88 TL
- Venti: 98 TL
Caramel Macchiato
- Tall: 92 TL
- Grande: 104 TL
- Venti: 116 TL
Starbucks Kahve Fiyatı
Frappuccino
Chocolate Cream Frappuccino
- Tall: 90 TL
- Grande: 102 TL
- Venti: 113 TL
White Chocolate Cream Frappuccino
- Tall: 90 TL
- Grande: 102 TL
- Venti: 113 TL
Espresso Frappuccino
- Tall: 90 TL
- Grande: 102 TL
- Venti: 113 TL
Mocha Frappuccino
- Tall: 90 TL
- Grande: 102 TL
- Venti: 113 TL
Starbucks Refresha Drinks
Cool Lime
- Tall: 85 TL
- Grande: 95 TL
- Venti: 104 TL
Berry Hibiscus
- Tall: 85 TL
- Grande: 95 TL
- Venti: 104 TL
*Bu fiyatlandırmalar Starcuks fiyat politikaları sebebiyle şubeden şubeye değişiklik gösterebilir.