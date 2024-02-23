Starbucks kahve fiyatları: Güncel 2024

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve 2024'te ürünlerine zam yapan Starbucks kahve fiyatları tüketicinin gündeminde. Peki ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi...

Dünya genelinde 65 ülkede 21 bini aşkın şubesiyle hizmet veren en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks ülkemizde de oldukça yaygın ve pek çok yurttaş tarafından tercih edilen bir zincir kahve markasıdır. Ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları pek çok yurttaş tarafından mercek altında. Starbucks kahve fiyatları firmanın 2024'te ürünleri üzerinde gerçekleştirdiği zammın ardından değişti.

Starbucks kahve fiyatı listesi, firmanın uyguladığı yüzde 5’lik fiyat artışının ardından pek çok yurttaşın gündemine geldi.

Starbucks Kahve Fiyatları

Peki, Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi:

Espresso & More

Soğuk Kahveler

Iced Caffé Americano

Tall: 64 TL

Grande: 73 TL

Venti: 81 TL

Iced Caffé Latte

Tall: 74 TL

Grande: 84 TL

Venti: 93 TL

Iced White Chocolate Mocha

Tall: 98 TL

Grande: 112 TL

Venti: 125 TL

Cold Brew

Tall: 68 TL

Grande: 78 TL

Venti: 86 TL

Sıcak Kahveler

Filter Coffee

Tall: 60 TL

Grande: 68 TL

Venti: 74 TL

Cappuccino

Tall: 74 TL

Grande: 84 TL

Venti: 93 TL

White Chocolate Mocha

Tall: 98 TL

Grande: 112 TL

Venti: 125 TL

Caffe Mocha

Tall: 94 TL

Grande: 108 TL

Venti: 121 TL

Classic Hot Chocolate

Tall: 79 TL

Grande: 89 TL

Venti: 95 TL

Caffe Misto

Tall: 54 TL

Grande: 60 TL

Venti: 66 TL

Chai Tea Latte

Tall: 89 TL

Grande: 99 TL

Venti: 99 TL

Türk Kahvesi

Single: 53 TL

Double: 61 TL

Türk Çayı

Short: 35 TL

Tall: 40 TL

Caffe Americano

Tall: 42 TL

Grande: 47 TL

Venti: 53 TL

Chai Tea Latte

Tall: 89 TL

Grande: 99 TL

Venti: 112 TL

Vanilla Latte

Tall: 80 TL

Grande: 88 TL

Venti: 98 TL

Caramel Macchiato

Tall: 92 TL

Grande: 104 TL

Venti: 116 TL

Starbucks Kahve Fiyatı

Frappuccino

Chocolate Cream Frappuccino

Tall: 90 TL

Grande: 102 TL

Venti: 113 TL

White Chocolate Cream Frappuccino

Tall: 90 TL

Grande: 102 TL

Venti: 113 TL

Espresso Frappuccino

Tall: 90 TL

Grande: 102 TL

Venti: 113 TL

Mocha Frappuccino

Tall: 90 TL

Grande: 102 TL

Venti: 113 TL

Starbucks Refresha Drinks

Cool Lime

Tall: 85 TL

Grande: 95 TL

Venti: 104 TL

Berry Hibiscus

Tall: 85 TL

Grande: 95 TL

Venti: 104 TL

*Bu fiyatlandırmalar Starcuks fiyat politikaları sebebiyle şubeden şubeye değişiklik gösterebilir.