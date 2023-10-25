Steam'den Türkiye kararı: Fiyatlar, dolar cinsinden olacak

Dünyanın en popüler oyun mağazalarından biri olan ve Türkiye'de de aktif milyonlarca kullanıcısı olan Steam, dolar cinsinden fiyatlandırmaya geçiyor.

Son zamanlarda döviz kurlarının artması ve çeşitli dalgalanmaların sonucunda Steam,Türkiye pazarı için önemli bir kararla gündeme geldi. Türkiye’deki oyunseverleri üzecek bir duyuru yapan şirket, platformlardan TL’nin tamamen kalkacağını açıkladı.

ShiftDelete'nin haberine göre; platform, 20 Kasım’dan sonra Türk Lirası ile olan satışlarını kaldıracağını açıkladı.

Karar Arjantin ve Türkiye ile birlikte Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika bölgeleri için de geçerli olacak.

Steam bu kararı almasının nedenlerini ise şu şekilde belirtti:

“Arjantin ve Türkiye’deki Steam mağazası USD kullanmaya başlayacak. Bu değişikliğe, toplam 25 ülke ve bölgede Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatlar eşlik edecek. 20 Kasım’dan itibaren Steam, Arjantin ve Türkiye’deki satışlarda kullanılan para birimini USD olarak değiştirecek. Bu değişikliği iki yeni fiyatlandırma bölgesi kullanarak yapacağız:

“LATAM-USD” (bu bölgeye Arjantin dâhildir) ve “MENA-USD” (bu bölgeye Türkiye dâhildir). Aşağıdaki listede yer alan bazı ülkelerde/bölgelerde, Steam fiyatlandırması doğrultusunda bir fiyat artışı veya azalması olabilir. Tüm Steam fiyatlandırmalarında olduğu gibi, oyun geliştiricileri oyunlarını Steam’de istedikleri fiyata satabilir.

Arjantin ve Türkiye’de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hâle getirdi. Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimle çok sık karşılaştık. Buna ek olarak, bu ülkelerde/bölgelerde sürekli olarak yaşanan kur dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar kaynaklı olarak Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır hâlde tutmakta büyük güçlükler yaşadık. Arjantin ve Türkiye’deki müşteriler için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan kullanıcılara çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor.”

Yeni fiyat bölgelerine dahil olan tüm ülkeler/bölgelerin listesi:

• Arjantin

• Bolivya

• Brezilya

• Şili

• Kolombiya

• Kosta Rika

• Ekvador

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• Meksika

• Nikaragua

• Panama

• Paraguay

• Peru

• Porto Riko

• Dominik Cumhuriyeti

• Uruguay

• Venezuela

• Cezayir

• Bahreyn

• Mısır

• Irak

• Ürdün

• Kuveyt

• Lübnan

• Libya

• Fas

• Oman

• Katar

• Suudi Arabistan

• Güney Afrika

• Suriye

• Tunus

• Türkiye

• Birleşik Arap Emirlikleri

• Yemen