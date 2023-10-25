Steam dolara mı geçiyor? İşte Steam'in dolara geçiş tarihi

Dünyanın en popüler oyun mağazalarından biri olan ve Türkiye'de de aktif milyonlarca kullanıcısı olan Steam'in yaptığı açıklama sonrası Steam dolara mı geçiyor sorusu gündeme oturdu. Steam'in açıklaması sonrası Türkiye'de birçok kişi Steam dolara mı geçiyor ile Steam dolara geçiş tarihi araştırmalarını yaptı. Peki, Steam dolara mı geçiyor? İşte Steam'in dolara geçiş tarihi!

Türkiye'de aktif milyonlarca kullanıcısı olan dünyanın en popüler bilgisayar oyunu mağazası olan Steam bugün gerçekleştirdiği açıklama sonrasında Steam dolara mı geçiyor sorusu gündeme oturdu.Türkiye'deki oyun severlere mevcut dolar kuru altında satış yapan Steam'in açıklaması sonrası Türkiye'de birçok kişi Steam dolara mı geçiyor ile Steam dolara geçiş tarihi araştırmalarını yaptı. Peki, Steam dolara mı geçiyor? İşte Steam'in dolara geçiş tarihi!

Steam dolara mı geçiyor?

Steam yaptığımı açıklamada Türk Lirası ile olan satışlarını kaldıracağını açıkladı. Karar Arjantin ve Türkiye ile birlikte Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika bölgeleri için de geçerli olacak. Steam'in kararının yürürlüğe girmesinin sonrasında artık platformda Türk Lirası üzerinden satış yapılmayacak.

Steam'in dolara geçiş tarihi

Steam 20 Kasım’dan sonra Türk Lirası ile olan satışlarını kaldıracağını ve dolara geçeceğini açıkladı. Açıklamada kullanıcılarının Steam cüzdanının mevcut bakiyesi, o günün kuruyla USD'ye dönüştürüleceğini bildirdi.

Steam'in dolara geçiş tarihinin "Steam Sonbahar İndirimleri"nden hemen önce olması ise tepki çekti. Steam sonbahar indirimi 21 Kasım'da başlayacak ve 28 Kasım'da sona erecekken Steam'in dolara geçiş tarihi 20 Kasım 2023'te olacak.

Steam neden dolara geçme kararı aldı?

Steam dolara geçme kararı almasının nedenlerini ise şu şekilde belirtti:

“Arjantin ve Türkiye’deki Steam mağazası USD kullanmaya başlayacak. Bu değişikliğe, toplam 25 ülke ve bölgede Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatlar eşlik edecek. 20 Kasım’dan itibaren Steam, Arjantin ve Türkiye’deki satışlarda kullanılan para birimini USD olarak değiştirecek. Bu değişikliği iki yeni fiyatlandırma bölgesi kullanarak yapacağız:

“LATAM-USD” (bu bölgeye Arjantin dâhildir) ve “MENA-USD” (bu bölgeye Türkiye dâhildir). Aşağıdaki listede yer alan bazı ülkelerde/bölgelerde, Steam fiyatlandırması doğrultusunda bir fiyat artışı veya azalması olabilir. Tüm Steam fiyatlandırmalarında olduğu gibi, oyun geliştiricileri oyunlarını Steam’de istedikleri fiyata satabilir.

Arjantin ve Türkiye’de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hâle getirdi. Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimle çok sık karşılaştık. Buna ek olarak, bu ülkelerde/bölgelerde sürekli olarak yaşanan kur dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar kaynaklı olarak Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır hâlde tutmakta büyük güçlükler yaşadık. Arjantin ve Türkiye’deki müşteriler için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan kullanıcılara çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor.”

Steam hangi ülkelerde dolara geçiyor?

Steam'in dolar kullanımına yani USD'ye geçtiği ülkelerin listesi şu şekilde: