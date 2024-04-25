Steinmeier-Özgür Özel görüşmesinde neler konuşuldu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesini anlattı. Uzgel'in aktardığı göre Steinmeier, yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Özel'i tebrik etti. Görüşmede sığınmacı, Filistin ve vize konuları konuşuldu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti ve 50 dakika sürdü.

Görüşmede, CHP heyetinde Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı.

Steinmeier'e ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz eşlik etti.

NELER KONUŞULDU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Steinmeier-Özel görüşmesini anlattı.

ANKA'ya konuşan Uzgel, görüşmede neler konuşulduğunu aktararak, "Alman Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine bir heyet olarak Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştük. Kendisi eski İçişleri Bakanı'dır. Genel olarak söylemek gerekirse son derece verimli, samimi, dostane bir görüşme oldu. Türkiye'yle Almanya arasındaki birçok konu, bölgemizle ilgili birçok konu gündeme geldi. Genel hatlarıyla çok verimli bir görüşme olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

STEİNMEİER, ÖZEL'İ TEBRİK ETTİ

"İki ülke arasındaki ilişkilerde başlıca konular konuşuldu ama Alman Cumhurbaşkanı öncelikle seçim başarısından dolayı Genel Başkanımız Özgür Özel'i tebrik ederek başladı" diyen Uzgel, şunları kaydetti:

"Seçimden sonra CHP'ye yönelik dışarıda çok büyük bir ilgi var, bilgi artışı var. Bunu gayet net olarak tespit ediyoruz. Çok sayıda ülke, büyükelçilik, cumhurbaşkanı, başbakan, siyasi parti liderlerleri neredeyse Genel Başkanımızı tebrik etmek için sıraya girmiş durumdalar, görüşme talepleri geliyor. Dolayısıyla da Alman Cumhurbaşkanı da bizi tebrik ederek başladı. Türkiye'yi çok yakından takip ettiklerini söylediler, hatta bizim onlara vermeyi planladığımız bazı verileri Alman Cumhurbaşkanı'nın bize aktardığını görmekten de biraz şaşkınlık duyduk.

SIĞINMACI VE FİLİSTİN KONUSU

İkili ilişkilerde sığınmacı meselesi var, bunu detayıyla görüştük. Filistin meselesi var ki Almanların bu konudaki hassasiyeti hepimiz biliyoruz. Buna rağmen Genel Başkanımız gerek Berlin'de Alman Sosyal Demokrat Partisi kongresinde bu konuya gayet net, açık bir şekilde; Almanlar bundan çok hoşlanmasa da değindi. Gazze'de yaşanan sorunları dile getirdi. Yine Alman Cumhurbaşkanı'yla görüşmede de bu konular gündeme geldi ve bu konuda Türkiye'nin, CHP'nin tutumunu gayet açık bir şekilde ifade etti.

VİZE MAĞDURİYETİ DİLE GETİRİLDİ

Vize konusu çok önemliydi. Uzun süredir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesi zorluk çıkartıyor. Vatandaşlarımız çok mağdur bu konuda. Biz de hem ana muhalefet partisi hem de seçimlerden birinci çıkmış parti olarak bu konuda hassasiyetimizi dile getirdik. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu zaten kamuoyuyla paylaşıyoruz. Alman Cumhurbaşkanı'na da Genel Başkanımız buradaki sıkıntıyı net olarak anlattı. 'Bekleme süreleri çok uzun, ret oranları çok yüksek.' Bu doğru değil. Çok sayıda vatandaşımız, bazıları Almanların şikayet edebileceği kategoride de değil yani. İş insanları, sanatçılar, bilim insanları, kongreye gidecek olan, defalarca Almanya'ya gidip gelmiş insanlar, gençler, bazı öğrenciler de var.

Bunlar potansiyel irtica başvurusunda bulunacak insanlar değil. Bunlara da retler geliyor. Genel Başkanımız bunları tek tek sıraladı ve Alman Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda inisiyatif almasını istedi.

Haziran ayında Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası var. Türk milli takımı katılacak şampiyonaya ve şimdiden bu konudaki başvurulara bile retler geldi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, futbolseverlerin Almanya'ya gidip Türkiye'nin milli maçlarını takip etmesi konusunda bile bir sorun yaşanacağı belli oldu. Genel Başkan bu konuda da şimdiden ön alıcı bir şekilde Alman Cumhurbaşkanı'yla bu futbol maçına gidecek olanlar için bile sorun çıkarılmaması konusunda inisiyatif alması çağrısında bulundu."