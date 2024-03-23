Steven Knight açıkladı: Cillian Murphy, Peaky Blinders'ın filminde rol alacak mı?

Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight, filmde Cillian Murphy'nin yer alacağını doğruladı.

Oppenheimer filmiyle 'En iyi erkek oyuncu' dalında Oscar dahil çok sayıda ödül alan İrlandalı aktör Cillian Murphy, kendisiyle özdeşleşen 'Peaky Blinders' dizisinin filminde de rol alacak.

Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight, kariyerinin zirvesindeki oyuncunun kadroya resmen dahil olduğunu doğruladı.This Town'ın galasında BirminghamWorld'e konuşan Knight, Oscar ödüllü oyuncunun kesinlikle yeni filmde yer alacağını açıkladı.

Cillian Murphy, geçtiğimiz ay BBC Radio 4'ün Desert Island Discs programına konuk olmuş ve Peaky Blinders hakkında ''Eğer anlatacak hikaye varsa ve eğer Steven Knight bana yapabileceğini bildiğim bir senaryo getirirse o zaman orada olacağım. Demek istediğim, eğer 50 yaşında bir Thomas Shelby izlemek istersek, yer alacağım" demişti.

Steven Knight, daha önce yaptığı bir başka açıklamada ise Peaky Blinders'ın finali olacak olan filmin, çekimlerinin Eylül 2024'te başlayacağını açıklamıştı.