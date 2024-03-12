Stjepan Hauser, İstanbul'da sahne alacak

Klasik müziğin önemli isimlerinden Stjepan Hauser, yeniden İstanbul'da sahne alacak.

Hırvat çellist, 14 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava’da müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçının 2020 yılında çıkardığı ve 'Classic' albümünün devamı niteliğindeki yeni albümü 'Classic II', 18 melodiden oluşuyor.

Robert Ziegler yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ile kaydedilen ve Robin Smith'in düzenlemelerini içeren albüm, klasik başyapıtları yeni formlarda yeniden tanımlamayı vaat ediyor

Albüm, 19 Nisan'da yayınlanacak.