Stoltenberg: TBMM'nin İsveç'in üyeliğini en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in üyelik başvurusu hakkında "TBMM bu sonbaharda yeniden açıldığında İsveç'in üyeliğinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinin toplantısına katılarak milletvekillerine konuşma yaptı ve soruları yanıtladı.

İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna değinen Stoltenberg, bunun arka planına bakmak gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, şunları ifade etti:

"Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, 2021 sonbaharında NATO'nun imzalaması ve daha fazla NATO genişlemesi olmayacağını taahhüt etmemiz için bir taslak anlaşma gönderdi. Bu Ukrayna'yı işgal etmemesi için bir ön şarttı. Biz tabii ki bunu imzalamadık. Tam tersi oldu. Bizden NATO'nun asla genişlememesini istedi, 1997'den beri NATO'ya girmiş tüm üyelerden ki bu Orta ve Doğu Avrupa ile neredeyse NATO'nun yarısı ediyor, altyapılarımızı çekmemizi istedi, A veya B sınıfı gibi üyelikler oluşturmamızı istedi ama bunları reddettik. Sonuçta sınırlarında daha fazla NATO olmasını engellemek için savaşa girdi ama tersini elde etti. İttifakın doğusunda daha fazla NATO varlığı bulunuyor. Finlandiya, İttifaka üye oldu. İsveç de yakında tam üye olacak."

Stoltenberg, temmuzda Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Zirvesi'nde İsveç'in terörle mücadelede daha fazlasını nasıl yapacağına ilişkin anlaşmaya vardıklarını hatırlatarak şöyle devam etti:

"TBMM'nin bu sonbaharda yeniden açıldığında İsveç'in üyeliğinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum. Bu daha önce defalarca ifade edildi. Böylece Finlandiya'dan sonra İsveç ile 32 üyemiz olacak. Bu kuzey ülkeleri için, İsveç ve Finlandiya için ayrıca NATO için iyi. Bu, aynı zamanda Başkan Putin'in NATO'nun büyümesini engellemek için bir Avrupa ülkesini işgal ettiğinde tersini elde ettiğinin göstermektedir."