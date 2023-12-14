Stoltenberg: Ukrayna'yı desteklemek kendi güvenliğimize yatırım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Ukrayna arasından devam çatışmalara ilişkin "Ukrayna'yı desteklemek kendi güvenliğimize yapılan bir yatırım" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da savaşı kazanması halinde başka ülkeleri hedef alması riskine karşı uyararak, "Ukrayna'yı desteklemek kendi güvenliğimize yapılan bir yatırım" değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile NATO karargahındaki görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, bugün Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını ve Ukrayna'ya ek mali desteği görüşeceğine değinen Stoltenberg, şunları söyledi:

"Putin, Ukrayna'da kazanırsa durmayacağına dair gerçek bir risk var. Ukrayna'ya desteğimizin nedeni hayırseverlik değildir. Kendi güvenliğimize yapılan bir yatırımdır. Adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmanın tek yolunun Başkan Putin'i savaş alanında kazanamayacağına ikna etmekten geçtiğini söyleyebiliriz. Başkan Putin'in savaş alanında kazanmadığını anlamasını sağlamanın tek yolu ise Ukrayna'yı desteklemeye devam etmektir."

AB liderleri, Brüksel'de Ukrayna'ya destek konulu oturumda görüş alışverişinde bulundu.

Putin, bugün düzenlediği basın toplantısında da Ukrayna'daki hedeflerinin değişmediğini ifade etmişti.