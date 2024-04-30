Stoltenberg’den çağrı: Kiev’e silah lazım

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya düzenlediği sürpriz ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın hak ettiği yer NATO’dur. Ukrayna NATO üyesi olacak” dedi.

Ukrayna’ya desteğin çok yıllı büyük bir mali taahhüde ihtiyacı olduğunu aktaran Stoltenberg, “Ukrayna’ya verdiğimiz desteğin kısa vadeli ve geçici değil, uzun vadeli ve öngörülebilir olduğunu göstermek için. Moskova şunu anlamalı; kazanamazlar” dedi.