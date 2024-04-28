Su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatıldı

5 yaşındaki Edanur Gezer'in Küçükçekmece'de Menekşe Sahil Parkı’nda su birikintisine düşerek boğulması üzerine Adalet Bakanı Tunç, adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. İBB de kendi bünyesinde soruşturma başlatmıştı.

Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer boğularak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşen kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümünün kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Gezer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Tunç, şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir."

İBB DE KENDİ BÜNYESİNDE SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi bünyesinde soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"İBB de olayla ilgili kendi bünyesinde idari soruşturma başlattı. Sorumlulukları olan personelin ifadeleri alındı. Çalışma yapılan alanın etrafında güvenlik tedbiri alınıp alınmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Varsa ihmali olan personelle ilgili alınacak idari kararların kamuoyuyla eksiksiz paylaşılacağını, evladımızın ölümünden derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, başta ailesi olmak üzere tüm İstanbullulara başsağlığı dileriz"