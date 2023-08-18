Su havzasında yapılaşma tehdidi

Batman’da kayyum, şehrin su havzasını imara açtı. Havaalanını da etkileyen plan ile ilgili Şehir Plancıları Odası’nın yaptığı itiraz ise reddedildi. Yerine kayyum atanan eski belediye başkanı Demir, "Şehrin geleceğini çalıyorlar" dedi.

Kayhan AYHAN

Batman ili merkez ilçesi havaalanı ve çevresini kapsayan alanda uygulama imar planı, Belediye Meclis'inde onaylandı. Askıya çıkan planın şehrin su ihtiyacını karşılayan Batman Çayı ve havzasını etkileyeceği belirtildi. TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi hazırladığı raporla havaalanı uçuş güvenliğini de tehlikeye sokacak imar planı hakkında itirazda bulundu.

SULARI KİRLETİR

Batman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan itirazda, Batman Çayı ve havzasının kentin içme-kullanma suyu kaynağını sağladığı belirtilerek, "Bu alanın ve çevresinin bahse konu plan ile imara açılması, jeolojik olarak geçirimli özellikteki bu topraklarda sızmalara, atık suların yeraltı sularına karışmasına ve kirlenmesine neden olacaktır. Bu da içme-kullanma suyunun kaynağındaki su kalitesinin, insanların sağlığını tehlikeye atacak şekilde kirlenmesine, içme-kullanma suyu olarak kullanılması için gerekli olan arıtma ihtiyaçlarını ve maliyetlerini arttırmasına neden olacaktır. Dolayısıyla temiz su kaynağı olan Batman Çayı ve havzasının korunmasını ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını engelleyecektir" denildi.

HAVAALANI İŞLEVSİZLEŞİR

İmara açılan bölgenin hemen yanında havaalanı olduğu da belirtilen raporda, "Havaalanı etrafındaki uçuş trafiğini etkilemesi muhtemel nesnelerin kontrol altında tutulmasının, uçuş trafiği yönünden hayati önem taşıdığı bilinmektedir. Havaalanı yanı ve çevresinin imar planı ile yapılaşmaya açılması, iniş ve kalkışlarda uçuş güvenliğini, yapılaşma ile can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ayrıca uzun vadede mevcut havaalanının işlevsiz hale gelmesine neden olacaktır. Büyük kamu yatırımları olarak ifade edilen yeni havaalanı için alternatif yer arayışına gidilmesi ve maliyetli bu yatırımın yeniden yapılması zorunluluklarına neden olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İMAR PLANI BİLİMSEL DEĞİL

Diyarbakır Şehir Plancıları Odası Şube Sekreteri Mahmut Özkeskin tarafından hazırlanan raporun sonuç kısmında ise "Söz konusu imar planının bilimsel, nesnel teknik gerekçelere dayanmadığı, uygun kurum görüşlerini barındırmadığı, arazi kullanım kararlarının eşitlikçi bakış açısından ve dengeli dağılımından yoksun olduğu, sürdürülebilir sağlıklı bir çevreyi yaratamayacağı, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirleteceği, ulaşım bağlantılarının yetersiz ve hatalı olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ise yapılan itirazın reddedildiğini belirterek İdare Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi. Demir, şöyle devam etti:

"Şehir Planları bir kentin 50 yıllık, 100 yıllık geleceği için yapılır. Ama burada yapılan planlama kentin geleceğini çalıyor. Batman'ın suyu yüzde 95 oranında bu çaydan alınıyor. Bu planla İçme ve Kullanma Suyu Havzalarının Korunması Yönetmeliği de görmezden geliniyor. Bunu görmezden geldiniz en azından su kaynağını nereden getireceğinizin maaliyet analizini yapmanız lazım. Bunu da yapmıyorlar. Bu durum kenti bilinçli olarak göçe zorlamaya, boşaltmaya çalıştıklarını düşündürüyor. Birilerine rant sağlamak için bir kentin geleceğini çalıyorlar.”

Bu uygulamayla kayyum sisteminin mantalitesinin göründüğünü kaydeden Demir, “Planın uygulanmaması için çalışacağız. Umarım burada adalet doğru olan yönünde karar verir. Her ne kadar adalet kayyuma işlemiyorsa da böyle bir suikasta izin vermeyeceklerine inanıyorum” dedi.