Su indirimi için ilk adım

Yeni başkan Cemil Tugay’ın söz verdiği tüm abonelere yüzde 25’lik su indirimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde ele alındı. Önerge değerlendirilmek üzere plan bütçe ve Esnaf Komisyonu’na sevk edildi.

Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında toplandı. Yeni dönem ilk meclis toplantısında, 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere 0,4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi sunuldu. Önerge değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Esnaf Komisyonu’na sevk edildi. Komisyondan gelecek karara göre suda indirime gidilip gidilmemesi kararlaştırılacak.

Konuşmaların ardından Meclis 1’inci ve 2’nci Başkanvekili oylaması gerçekleştirildi. Gizli oylama ile yapılan seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi 1’inci Başkanvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Altan İnanç olurken, Meclis 2’nci Başkanvekili ise yine CHP’den Mehmet Atilla Baysak oldu.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın yeniden kurulmasına ilişkin önergeye dair konuşan AKP Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, ‘‘Daha önce kapatılma kararının ne kadar sakıncalı olduğunu Cumhur İttifakı olarak ifade etmiştik. Bunu yanlıştan dönülme maddesi olarak gördüğümüzü ve olumlu karşıladığımızı ifade etmek istiyorum’’ dedi. Yıldız’a cevap veren Tugay ise ‘‘Geçen süreç içerisinde işleyişi değerlendirdiğimiz zaman tekrar kurulmasının yararlı olacağını düşündüğümüz için kuruyoruz. İyi niyetli bir çabaydı. Orada başka düzenlemeler de var’’ diye konuştu.