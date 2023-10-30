Su kuyusu sondajında gaz açığa çıktı: Poşete doldurup, çakmakla deneme yaptılar

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sondaj çalışması sırasında gaz açığa çıktı. Bir poşete doldurulup, çakmak ile yakılınca alev alan gaz ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Şarköy'e bağlı Gaziköy Mahallesi'nde bir çiftçi, meyve ağaçlarını sulamak için kuyu açtırmak için sondaj çalışması başlattı.

136 metreye inilen çalışma sırasında bir patlama meydana gelip, kuyudan gaz çıktı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Genos segmenti üzerindeki bölgede gaz çıkması üzerine, Gaziköy Mahallesi muhtarı Ali Altıntaş'a bildirildi. Altıntaş'ın test etmek için bir poşete doldurup, açtığı delikten çakmak ile yaktığı gaz alev aldı.

"ÇOK YANICI BİR GAZ"

Muhtar Altıntaş, meyve bahçesi sulaması için sondaj çalışması yapılan bölgede 136 metreye inildiğinde gazın çıktığını belirterek, "5 günden beri çıkan gaz, basınçlı bir şekilde devam ediyor. Gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapanlar, boğaz kuruluğu yaşamışlar" dedi.

Öte yandan yetkililer, bölgede inceleme başlattı. Jandarma ekipleri, gazın çıktığı bölgede geniş güvenlik önlemi alıp, girişleri durdurdu.