Su sıkıntısı yaşanan Keşan’da, çeşmeler ücretli hale getirildi

Edirne'de su sıkıntısının yaşandığı Keşan ilçesinde çeşmeler, su israfının önüne geçilmesi amacıyla ücretli hale getirildi. Para otomatına atılacak 1 lira karşılığı 5 litre su alınabilecek. Çeşmelerden elde edilecek gelir de Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verilecek.

Baraj seviyelerinin kritik eşikte bulunduğu Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşmeler ücretli hale getirildi.

Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan'a içme suyu sağlayan 56 milyon metreküp kapasiteli Kadıköy Barajı'nın doluluk oranı 4 milyon metreküpe kadar düştü.

Susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalınması üzerine Keşan Belediyesi, Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde 2019 yılında hizmete aldığı Su Parkı içerisinde yer alan ve Kumdere mevkisindeki kuyulardan gelen suyun basıldığı 4 çeşme ücretli hale getirildi. Su israfının önüne geçilmesi için yapılan uygulama kapsamında, çeşmelere para makineleri konuldu.

Fotoğraf: DHA

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklardan biri olan Su Parkı’ndaki Terfi-3 birimi bahçesinde bulunan çeşmelerden son dönemde özellikle şehir dışından gelen ticari işletmelerin yüzlerce bidonla, hatta tankerlerle su almalarının engellenmesi ve su israfının önüne geçilmesi için önlem alındığı belirtildi.

"TİCARİ AMAÇ İÇİN İSRAF EDİLDİĞİNİ TESPİT ETTİK"

Açıklamada, şöyle denildi:

"Özellikle son zamanlarda çeşmeden alınan sularla, arabaların yıkandığı şikayetleri geldiği gibi, onlarca bidon su alınarak ticari amaca hizmet etmek üzere kullanıldığını da öğrendik. Tankerlerle su alınarak taşındığını ve içmek için değil ticari amaç için israf edildiğini tespit ettik. Bu noktada, gereken önlemleri almak için suyu ücretli yapma kararını aldık. Bu ücreti sembolik olarak 1 lira ile sınırladık. Kar etme amacımız yoktur, uygulama tamamen suyun kötüye kullanımını önlemek içindir. Çeşmemizden toplanan gelirleri de KİSEV aracılığı ile ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim desteği olarak aktaracağız. Ülkemizde olduğu gibi Keşan’ımızda da tükenen su kaynaklarımıza dikkat çekmek için oldukça büyük bir kampanya başlatarak vatandaşlarımızı su tasarrufuna çağırmıştık. Her damlası değerli olan su kaynaklarımızın dikkatli kullanılması konusunda vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz sokak sokak gezerek, halı, araç ve bahçe yıkayarak su israfı yapan ev ve iş yerlerine uyarılarda bulunuyor. Çağrımıza cevap vererek, su tasarrufu konusunda bizlere yardımcı olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Çeşmelerden su alan vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını, suyun israf olmayacağını ve toplanacak paraların öğrencilere burs olarak dönmesini olumlu karşıladıklarını söyledi.