Sualtı objektifinden "Yaşayan Körfez"

Kültür Sanat Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Genel Müdürlüğü ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) işbirliğiyle yapılan Yaşayan Körfez Sualtı Fotoğraf Sergisi, Konak Metro İstasyonu'ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. 4 Eylül’e kadar açık kalacak sergi, Yaşayan Körfez seferberliği ile her gün daha temiz hâle gelen İzmir Körfezi’nde yaşayan deniz canlıların fotoğraflarından oluşan sergi, Körfez’in biyolojik zenginliğini gözler önüne seriyor.

60 fotoğraftan oluşan sergide, Körfez’deki biyolojik çeşitliliğin izlenmesi amacıyla Bostanlı, Konak, İnciraltı, Sahilevleri, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla ve Mordoğan’da yapılan su altı dalışları sonucunda elde edilen fotoğraflar yer alıyor.

Sergide İzmir Körfezi’nde ilk defa görüntülenip kayda geçen horozbina balıkları, denizatları, sadece temiz denizlerde yaşamını sürdürebilen tüplü kurtlar ve yumurtlama anında Körfez’de ilk defa fotoğrafı çekilen deniztavşanları gibi birçok canlının fotoğrafları bulunuyor.