Suat Kılıç açıkladı: Yeniden Refah Partisi ile AKP'nin ittifak görüşmeleri kesildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AKP ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini belirterek, "Siyaset, işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Siyasette 24 saat bile uzun bir süredir" mesajını verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AKP ile ittifak pazarlığı iddialarına yanıt veren Kılıç, "AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni istemedik. Bizden duymadıklarınıza inanmayın" dedi.

"RANDEVULAŞMA OLMADI"

İttifak görüşmelerinin nasıl gittiğinin sorulduğu Kılıç, "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetleri arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazar günü olacak görüşmeyi ertelemek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı" yanıtını verdi.

"HERHANGİ BİR TALEBİMİZ YOK"

Kılıç, şöyle devam etti: "Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek gibi bir talep gelirse, elbette bu talebe olumlu bakacağımızı ifade ettik."

"İŞBİRLİĞİNE KAPILARI AÇIK TUTUYORUZ" MESAJI

"Siyaset, işbirliğine kapıları açık tutmaktır" diye konuşan Kılıç, şunları kaydetti:

"Siyasette 24 saat bile uzun bir süredir. Biz duruşumuzu pazarlık gelimesiyle ifade etmek istemiyoruz. Biz, duruşumuzun bir şeyler almak, istemek şeklinde özetlenmesinden de rahatsızlık duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu, ilkeler temelinde bir duruştur."