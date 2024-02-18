Şubat ayı sonunda dolar/TL'nin ne kadar olması bekleniyor?
TCMB anketinde dolar kurunun şubat ayı sonunda ne kadar olacağı da tahmin edildi. Katılımcılar, dolar/TL'nin şubat sonunda 31.1598 TL olacağı tahmininde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0212 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 40,6370'ten 41,1543'e yükseldi.
Öte yandan ankette, şubat ayı sonunda dolar/TL'nin ne kadar olacağı da tahmin edildi.
Buna göre katılımcıları, 'cari ay sonu bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentisi' 31.1598 TL oldu.
Dolar/TL, bugün saat 10.17 itibarıyla yüzde 30.84'ten işlem görüyor.
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